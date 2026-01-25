Ion Dolănescu ar fi împlinit, în 2026, vârsta de 82 de ani, iar amintirea sa rămâne legată nu doar de cântecele care l-au consacrat, ci și de viața sentimentală intensă pe care a avut-o. Născut în 1944, artistul a fost cunoscut drept un bărbat carismatic, cu succes atât pe scenă, cât și în plan personal, fiind adesea în centrul atenției prin relațiile sale.

De-a lungul timpului, trei femei au avut un rol important în viața artistului Ion Dolănescu, însă doar una i-a devenit soție din punct de vedere legal, o căsnicie din care nu au rezultat copii.

Cea mai cunoscută și comentată relație a fost cea cu Maria Ciobanu, o poveste care a depășit granițele discreției și a fost intens mediatizată, fiind adesea comparată cu un scenariu de film.

Relația dintre Ion Dolănescu și Maria Ciobanu s-a întins pe aproape cinci ani și a fost marcată de suișuri și coborâșuri.

După despărțire, cei doi au trecut printr-o perioadă îndelungată în care nu și-au mai vorbit, iar împăcarea a venit abia cu puțin timp înainte de moartea artistului, în 2009, când fiul lor, Ionuț, a reușit să refacă legătura dintre părinți.

După două căsnicii încheiate și din care au rezultat două fiice, Maria Ciobanu a ajuns, în cele din urmă, să accepte căsătoria cu Ion Dolănescu, după aproximativ trei ani de insistențe din partea acestuia. Decizia a venit într-un moment delicat al vieții ambilor artiști, când fiecare era implicat într-o altă relație.

„N-am făcut nuntă decât cu Dolănescu! Eram căsătorită cu tatăl Cameliei, mă îmbolnăvisem de la o intoxicație și mă internasem. Eu mă gândeam că am cancer. Și a venit Dolănescu în spital cu textul unei melodii și m-a întrebat dacă vreau s-o înregistrăm. El era militar în termen la Ciocârlia. După ce am înregistrat melodia, a luat toată țara foc, a fost un real succes. Noi nu aveam nimic unul cu altul, eu eram căsătorită cu Burnea, el avea o relație cu Iustina Băluțeanu. Am umblat împreună în turnee, lumea zicea deja că suntem soț și soție”, a mărturisit Maria Ciobanu la emisiunea „Destine Celebre”.

Sentimentele au devenit tot mai puternice, iar Ion Dolănescu a insistat să-i câștige inima, chiar dacă situația era una complicată. În cele din urmă, ambii au decis să iasă din căsniciile în care se aflau, iar nunta lor a avut loc în 1971, într-un moment în care Maria Ciobanu era deja însărcinată.

„Aveam o colegă de la «Doina Olteniei» și îi zicea ei: «Ce are ființa asta de nu mă bagă în seamă deloc? Fă, eu dacă nu mă însor cu asta, mă omor»! Așa s-a exprimat! Se îndrăgostise și el de mine, și eu de el, dar nu puteam. Eram căsătoriți amândoi. Până la urmă, am luat hotărârea și am divorțat amândoi. Când am făcut nuntă, eram gravidă în trei luni cu Ionuț!”, spunea artista într-o declarație mai veche.

Ion Dolănescu avea doar 27 de ani când s-a îndrăgostit de cea care avea să-i devină soție, Iustina Băluțeanu. La acel moment, era militar în termen și, deși avea o relație stabilă, acest lucru nu l-a împiedicat să-i facă curte timp de trei ani femeii care urma să-i fie parteneră de viață. Relația lor a precedat povestea cu Maria Ciobanu și a fost una importantă în biografia artistului.

După despărțirea de Maria Ciobanu, relația lor s-a consumat rapid, deși la momentul nunții artista era însărcinată în trei luni cu fiul lor, Ionuț. Divorțul a venit la scurt timp, marcând finalul unei povești intense. În momentul în care a început relația cu Maria Ciobanu, Ion Dolănescu era căsătorit de patru ani cu Iustina Băluțeanu, detaliu care a complicat și mai mult situația.

O altă relație importantă a fost cea cu Margarita Valenciano, începută în 1974, când aceasta era studentă la Facultatea de Medicină din Cluj. Diferența de vârstă și contextul politic al vremii au făcut ca legătura lor să fie una discretă și dificilă.

„Ion era tare chipeş şi avea un suflet frumos”, își amintea Margarita Valenciano.

Cei doi se întâlneau pe ascuns, într-o perioadă în care regimul comunist nu permitea relații între cetățeni români și studenți străini. Margarita a fost cea care a decis să pună capăt relației, temându-se că o eventuală despărțire după căsătorie i-ar fi afectat statutul legal.

Aceasta s-a întors în Costa Rica împreună cu fiul lor, Dragoș, însă a păstrat o relație apropiată cu Ion Dolănescu până la finalul vieții artistului.

„Pe părinţii mei, care s-au iubit foarte mult, i-a despărţit Securitatea. S-a aflat de dragostea lor, iar tata a fost interzis la tv”, a susținut Dragoș.

Margarita Valenciano este divorțată, are alți trei copii și profesează ca medic ginecolog în Costa Rica, fiind implicată și în campanii umanitare. Ion Dolănescu s-a stins din viață în 2009, la vârsta de 65 de ani, și a fost înmormântat la cimitirul Belu din București, dar el continuă să rămână în sufletele și pe buzele noastre.