Francis Buchholz, fostul basist emblematic al trupei rock germane Scorpions, a murit. A încetat din viață la onorabila vârstă de 71 de ani. A decedat după o lungă luptă cu cancerul.

Nefericitul anunț a fost făcut de către familia sa prin intermediul Facebook-ului. Familia îndoliată a precizat că muzicianul a trecut din această lume în pace, înconjurat de dragoste. Familia a rămas alături de el pe tot parcursul bolii, confruntând fiecare provocare împreună.

„Cu o tristețe copleșitoare și inimi grele, vă împărtășim vestea că iubitul nostru Francis a decedat ieri, după o luptă privată cu cancerul. A plecat din această lume în pace, înconjurat de dragoste. Inimile noastre sunt zdrobite. De-a lungul luptei sale cu cancerul, am rămas alături de el, înfruntând fiecare provocare ca o familie – exact așa cum ne-a învățat el. Fanilor săi din întreaga lume – dorim să vă mulțumim pentru loialitatea voastră neclintită, dragostea voastră și încrederea pe care ați pus-o în el de-a lungul călătoriei sale incredibile. I-ați dat lumea, iar el v-a dat în schimb muzica lui. Deși corzile au tăcut, sufletul lui rămâne în fiecare notă pe care a cântat-o ​​și în fiecare viață pe care a atins-o. Cu dragoste și recunoștință, Hello, Sebastian, Louisa și Marietta”, a transmis familia sa.

Fanii au reacționat imediat pe rețelele sociale, exprimându-și tristețea și amintirile de la concertele la care au participat. Și colegii de scenă au transmis mesaje emoționante în memoria lui Buchholz. Unii au amintit de concertele live. Alt fan a subliniat impactul său asupra formării gustului muzical. Alți admiratori au rememorat colaborările cu membrii Scorpions:

„Odihnește-te în pace. L-am văzut cântând live de două ori, în anii ’90 cu Scorpions și la mijlocul anilor 2000 cu Uli Jon Roth. Unul câte unul, posterele din copilăria noastră sunt rupte… Mulțumesc, Francis, pentru că mi-ai oferit cea mai bună educație muzicală pe care mi-aș fi putut-o dori vreodată. Din primul moment în care am auzit Scorpions, când aveam 5 ani, am știut că viața mea nu va mai fi la fel. Liniile tale de bas din cele mai memorabile albume ale Scorpions vor fi prețuite pentru totdeauna de atât de mulți. Poate că fumul s-a stins, dar tu cânți pentru totdeauna! Odihnește-te în pace Odihnește-te în pace – «basistul» trupei Scorpions. Am ascultat recent concertul live pe care l-a susținut cu Herman și Mickael Schenker cântând piese de la MSG și Scorpions. Ce spectacol și sunet. Legendă. Veste foarte tristă, l-am văzut cu Scorpions de 4 ori în anii ’80 și o dată cu Michael Schenker în ultimii ani… Odihnește-te în pace, Francis. Condoleanțe. Alte aspecte ale lui Francis ar trebui menționate: pregătirea sa tehnică (inginerie mecanică), perspicacitatea în afaceri (a înființat o companie de difuzoare și sisteme de sonorizare, care încă există) și grija pentru trupă (folosind această afacere pentru a angaja o parte din echipa Scorpion în timpul pauzei trupei).”

Buchholz a fost membru al trupei în perioada unora dintre cei mai de succes ani ai acesteia, contribuind la hituri și albume care au definit rockul german și internațional. El a cântat la bas pentru Scorpions până în 1992, când a părăsit formația după o dispută legată de management, care a ajuns în cele din urmă în instanță.

Pe parcursul carierei sale, Francis Buchholz a fost cunoscut nu doar pentru talentul muzical, ci și pentru pregătirea sa tehnică în inginerie mecanică și pentru perspicacitatea în afaceri. El a fondat o companie de difuzoare și sisteme de sonorizare, încă activă, pe care a folosit-o pentru a angaja o parte din echipa Scorpions în timpul pauzelor trupei, demonstrând grijă și loialitate față de colegii săi.

Buchholz a contribuit la crearea unor albume memorabile, precum Crazy World (1990), care include hitul internațional „Wind of Change”. Balada power, compusă de Klaus Meine, a surprins spiritul vremii la finalul Războiului Rece și a devenit un simbol al căderii Zidului Berlinului și al reunificării Germaniei.

Scorpions, formați în 1965 de chitaristul Rudolf Schenker lângă Hanovra, sunt recunoscuți drept una dintre cele mai mari trupe rock din Germania și au fost menționați alături de legende ale rockului precum Van Halen, Aerosmith sau AC/DC.