Incendiul s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 04:40, când casa fostului edil din Roșiori a fost cuprinsă de flăcări. Potrivit publicației debraila.ro, vecinii au observat focul cu întârziere, iar acest lucru a permis extinderea rapidă a incendiului din zona podului către încăperile locuinței.

Echipajele de pompieri ajunse la fața locului au găsit trupul neînsuflețit al fostului primar într-una dintre camerele casei.

Conform primelor concluzii ale anchetei, incendiul ar fi fost provocat de un coș de fum deteriorat. Acesta prezenta fisuri la nivelul podului, de unde focul s-a extins rapid. Flăcările au distrus o mare parte din imobil, inclusiv acoperișul, două camere și holul locuinței.

Neculai Soceanu a fost primar al comunei Roșiori timp de cinci mandate, din partea PSD. În 2023, în timpul ultimului mandat, acesta și-a pierdut funcția după ce a lipsit din activitate mai mult decât permite legislația, aflându-se în concediu medical prelungit.

Mandatul său a încetat înainte de termen prin ordin de prefect.

Un alt deces a fost anunțat în cursul zilei de ieri. Fostul deputat UDMR István Antal a încetat din viață la vârsta de 77 de ani, după o lungă suferință. Anunțul a fost făcut de fiul său, actual senator UDMR, Loránd Antal.

István Antal a fost una dintre figurile marcante ale Uniunii Democrate Maghiare din România, membru fondator al formațiunii și deputat timp de șase mandate în Parlamentul României.

”O călătorie lungă și dificilă s-a încheiat astăzi. Majoritatea familiei este deja sus și te așteaptă! Îți mulțumesc pentru tot și te iubesc”, a scris Loránd Antal, fiul acestuia.

Mesajul președintelui UDMR, Kelemen Hunor

”Îmi iau rămas bun de la István Antal. Lumea este în fierbere și, brusc, trebuie să iei o decizie: să rămâi unde ești sau să te confrunți cu incertitudinea. Anii care au urmat schimbării de regim au adus această decizie pentru mulți, și, la fel ca mulți alții care au ales să slujească comunitatea noastră, și István Antal a ales să slujească.

El a fost fondatorul organizației RMDSZ din Székelyudvarhely. A fost un organizator, un conectator, un adevărat activist care a vrut să realizeze ceva mai mare și mai important decât el însuși: să construiască o comunitate bazată pe speranță. Când a fost ales deputat al județului Harghita în 2000 și am început să lucrăm împreună la București, el a fost pentru mine în primul rând un „părinte fondator”. Mai târziu, a devenit prietenul meu și, chiar și după zeci de ani, farmecul și patina lui au rămas intacte. Am considerat întotdeauna o onoare să luptăm împreună pentru comunitatea noastră. Mulți îl vedeau ca pe un om tenace, de neoprit, adesea încăpățânat. Și era adevărat. Puțini știu, sau poate doar bănuiesc, că Udvarhelyszék era întotdeauna pe primul loc pentru el, iar acest obiectiv comun îi multiplica forța. István Antal era la fel de interesat de viitor pe cât era de trecut. Păstrarea memoriei Adunării Naționale Secuene din 1848 de la Agyagfalva îi era foarte dragă. Era important pentru el să îmbunătățească calitatea vieții în zonele rurale și era un susținător dedicat al întreprinderilor locale, precum și al fundațiilor și inițiativelor civile. István Antal a fost un susținător de încredere și loial al comunității noastre, cineva pe care te puteai baza întotdeauna. Și-a asumat o responsabilitate enormă și a purtat-o cu bucurie și mândrie. Condoleanțe sincere familiei îndoliate.”, a transmis Kelemen Hunor.

István Antal a avut o activitate profesională îndelungată în domeniul ingineriei și administrației industriale, înainte de a intra în politică. A ocupat, de-a lungul timpului, funcții de conducere în industrie și a fost implicat activ în dezvoltarea comunităților locale din județul Harghita.

În plan politic, a fost membru fondator al UDMR și a deținut mai multe funcții de conducere în organizația din Odorheiu Secuiesc, precum și la nivel regional. În Parlament, a activat în principal în Comisia pentru industrie și servicii, pe care a condus-o în perioada 2000–2004, și a fost vicepreședinte al aceleiași comisii în mandatul următor.

Pe lângă activitatea politică, István Antal a fost implicat în numeroase proiecte civice și fundații, fiind cunoscut și pentru contribuțiile sale tehnice și științifice, inclusiv brevete și inovații în domeniul industrial.