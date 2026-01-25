Vestea morții lui Dan Bălan a fost făcută publică de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Colegi, artiști și instituții culturale au transmis mesaje de condoleanțe, subliniind impactul major pe care l-a avut asupra muzicii românești și asupra formării tinerilor artiști.

Dan Bălan a fost coordonatorul Subsecției Didactice a UCMR din anul 1990 și până în ultimele sale zile, având un rol esențial în consolidarea activităților educaționale ale organizației.

O reacție emoționantă a venit din partea Teatrului Țăndărică, instituție cu care compozitorul a avut o colaborare îndelungată și rodnică.

„Teatrul Țăndărică își exprimă profundul regret la aflarea veștii trecerii în neființă a compozitorului Dan Bălan, colaborator al instituției noastre. Dan Bălan a fost un partener artistic important al Teatrului Țăndărică, iar contribuția sa a îmbogățit în mod semnificativ repertoriul și identitatea noastră artistică. Profesionalismul, sensibilitatea și dedicarea sa vor rămâne repere pentru echipa noastră și pentru publicul care i-a apreciat creațiile. În aceste momente de doliu, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, este mesajul transmis de reprezentanții Teatrului Țăndărică pe rețelele de socializare.

Dan Bălan a urmat cursurile Liceului de Muzică „George Enescu” și ale Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București, unde s-a format sub îndrumarea unor mari personalități ale muzicii românești, printre care Myriam Marbe și Tiberiu Olah.

Specializările efectuate atât în țară, cât și în străinătate i-au conturat un parcurs profesional orientat spre muzica contemporană, muzica de scenă și pedagogia muzicală.

De-a lungul carierei sale, Dan Bălan a compus lucrări de muzică corală, muzică de cameră, lieduri, muzică de balet și teatru, piese pentru copii și lucrări pentru pian. Activitatea sa componistică a fost dublată de o implicare susținută în cercetarea muzicală și interdisciplinară.

A publicat studii și volume de specialitate și a fost coautor al unor lucrări de referință, precum Dicţionarul Teatrului de Păpuşi, Marionete şi Animaţie din România (1999), Mitul românesc şi universal în teatrul liric din România (2000), Arta muzicii – de la creaţie la educaţie (2004), Dascăli de ieri şi de azi (2014) și Păpuşari, regizori, profesori (2015).

Dan Bălan a avut o îndelungată carieră didactică în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, unde a contribuit decisiv la formarea multor generații de artiști, actori și muzicieni.

A pus bazele revistei „Studii, sinteze, comunicări” a catedrei de Expresie Vocală și Corporală a Facultății de Teatru din UNATC și a fost un susținător constant al dialogului dintre muzică, teatru și educație.

O parte importantă a activității sale artistice a fost dedicată teatrului de păpuși, domeniu în care a avut colaborări apreciate cu Teatrul Țăndărică din București și cu Teatrul de Păpuși „Căluțul de Mare” din Constanța.

Pentru activitatea sa artistică și pedagogică, Dan Bălan a fost distins cu premii și recunoașteri naționale și internaționale, rămânând o figură de referință a culturii române contemporane.