Lumea divertismentului american a pierdut o figură emblematică. Comediantul și actorul Floyd Vivino, celebru pentru personajul său „Uncle Floyd”, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, după o perioadă îndelungată de probleme de sănătate.

Vestea tristă a fost făcută publică de fratele său, Jerry Vivino, care a anunțat că Floyd s-a stins liniștit în seara zilei de 22 ianuarie, la ora 18:05, după mai bine de doi ani de luptă cu afecțiuni medicale. Familia a transmis că va avea loc o ceremonie funerară privată, urmând ca un eveniment public de comemorare să fie organizat ulterior.

Floyd Vivino a fost o adevărată instituție culturală în statul New Jersey, unde a devenit extrem de cunoscut datorită emisiunii sale de varietăți, „The Uncle Floyd Show”, difuzată timp de aproape trei decenii, între 1974 și 2001. Cu pălăria sa inconfundabilă și haina în carouri, Uncle Floyd a cucerit publicul prin umorul său aparte și stilul nonconformist, transformându-se într-un simbol al televiziunii locale americane.

De-a lungul anilor, emisiunea sa a atras atât un public fidel, cât și invitați de marcă. Printre artiștii care i-au trecut pragul s-au numărat The Ramones, Jon Bon Jovi și Cyndi Lauper, semn al influenței sale dincolo de granițele statului natal.

David Bowie a fost unul dintre cei mai cunoscuți fani ai săi, dedicându-i chiar o piesă, iar John Lennon a apreciat deschis spiritul liber și nonconformist al show-ului.

Cariera lui Floyd Vivino nu s-a limitat la televiziunea de varietăți. El a apărut și în producții cunoscute precum filmul „Good Morning, Vietnam”, dar și în seriale de succes precum „Law & Order” și „The Cosby Show”, demonstrând versatilitate și respect profesional într-o industrie competitivă.

Dincolo de televiziune, Floyd Vivino a fost un muzician remarcabil, recunoscut pentru măiestria sa la pian și pentru pasiunea dedicată pieselor vechi de vodevil. A intrat chiar și în Cartea Recordurilor Guinness, după ce a cântat la pian neîntrerupt timp de peste 24 de ore.

Atașamentul față de statul său natal s-a manifestat și în plan civic. Vivino a candidat de două ori ca independent, prin voturi scrise, la funcția de guvernator al statului New Jersey, în anii 2009 și 2017, demersuri simbolice care au subliniat implicarea sa în viața comunității.

În ultimii ani de viață, Floyd Vivino a rămas activ, susținând spectacole live în cluburi și realizând emisiuni radio și online, inclusiv „The Uncle Floyd Podcast”, alături de vechiul său colaborator Scott Gordon.

Viața personală a ales să o păstreze departe de lumina reflectoarelor, concentrându-se întotdeauna pe relația cu publicul și pe actul artistic în sine.