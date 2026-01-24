Fotbalul italian a pierdut o figură marcantă. Giancarlo Cella, fost fundaș al echipei Inter și ulterior antrenor în cadrul clubului, a încetat din viață la vârsta de 85 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și amintiri prețioase pentru fanii „nerazzurrilor”.

Născut în 1940 în Bobbio, Piacenza, Cella și-a început traseul fotbalistic la Piacenza, evoluând apoi la cluburi precum Torino, Novara, Catania și Atalanta. În 1968 a semnat cu Inter, echipă alături de care a trăit cel mai important moment al carierei sale: câștigarea titlului în Serie A în sezonul 1970-1971. În cele trei sezoane petrecute la Milano, a adunat 59 de prezențe și a marcat un gol memorabil împotriva lui Newcastle în 1970.

Inter a transmis un mesaj emoționant pe site-ul oficial:

„FC Internazionale Milano își exprimă condoleanțele după decesul lui Giancarlo Cella, un fundaș care a purtat tricoul ‘nerazzurro’ timp de trei sezoane, din 1968 până în 1971. Născut în 1940 la Bobbio (Piacenza), a semnat cu Inter în 1968. În primele două sezoane, a evoluat regulat în centrul defensivei. A câștigat titlul în sezonul 1970-1971, jucând în șase partide. În total, a strâns 59 de prezențe pentru Inter, marcând un gol, în 1970 contra lui Newcastle. Clubul este alături de familie în aceste momente dificile”

Pe lângă realizările ca jucător, Cella a avut o contribuție importantă ca antrenor. A pregătit echipe precum Piacenza, Suzzara, Pavia, Carpi, SPAL și Bobbiese, fiind și antrenor secund la Inter în sezonul 1984-1985, sub conducerea lui Ilario Castagner. Mai mult, a activat ani de-a rândul în academiile Inter și Piacenza, formând generații de fotbaliști, printre care și frații Simone și Filippo Inzaghi, care au devenit ulterior staruri internaționale.

Pe plan internațional, Cella a reprezentat Italia la Jocurile Olimpice din 1960, alături de legende precum Giovanni Trapattoni și Gianni Rivera. O accidentare la genunchi l-a împiedicat să participe la Cupa Mondială din 1962, însă talentul său a rămas apreciat de colegi și presă. Într-un interviu acordat cu ani în urmă, el a mărturisit că cel mai mare compliment primit a fost titlul acordat de publicația Guerin Sportivo: „Cella, ca Sivori”.