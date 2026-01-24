Decesul actorului Donald Douglas a fost confirmat public printr-un anunț oficial transmis de casa funerară care se ocupa de aranjamentele sale, mesajul fiind ulterior preluat de publicația OK!. Anunțul public a confirmat oficial că actorul a murit în data de 14 ianuarie 2026, în orașul Albi, din sudul Franței.

În mesajul transmis public, reprezentanții casei funerare au anunțat oficial dispariția actorului, folosind o formulare sobră și directă.

„Dragi membri ai familiei și prieteni, cu profundă tristețe vă anunțăm decesul lui Donald Douglas, survenit miercuri, 14 ianuarie 2026, în Albi”, se arată în comunicatul tradus în limba română.

Potrivit informațiilor disponibile, actorul Donald Douglas a murit după o boală de scurtă durată, în timp ce se afla internat într-un spital din Albi. Nu au fost făcute publice detalii suplimentare despre cauza exactă a decesului, familia optând pentru discreție în privința acestui aspect.

Originar din Scoția, Donald Douglas a devenit cunoscut publicului larg mai ales datorită rolului amiralului Darcy, tatăl personajului Mark Darcy, interpretat de Colin Firth, în seria de filme „Bridget Jones”. Aparițiile sale în această franciză au contribuit decisiv la consolidarea imaginii sale în rândul publicului internațional.

Actorul a debutat în acest rol în anul 2001, odată cu lansarea filmului „Jurnalul lui Bridget Jones”. Ulterior, Donald Douglas a reluat personajul în „Bridget Jones: La limita rațiunii”, apărut în 2004, și în „Bridget Jones însărcinată”, lansat în 2016. Prin aceste apariții, el a rămas asociat uneia dintre cele mai populare comedii romantice britanice ale ultimelor decenii.

Donald Douglas nu a făcut parte din distribuția celui mai recent film al seriei, „Bridget Jones: Îndrăgostită până peste cap”, lansat în 2025. Absența sa a fost remarcată de fani, însă la momentul respectiv nu au fost oferite explicații publice privind retragerea sa din proiect.

Pe lângă rolul din franciza „Bridget Jones”, Donald Douglas a avut o carieră vastă în cinematografie și televiziune, fiind distribuit în numeroase producții cunoscute. Printre filmele în care a apărut se numără „A Bridge Too Far” și „Highlander: Endgame”, proiecte care au evidențiat versatilitatea sa actoricească.

În televiziune, Donald Douglas a fost prezent în seriale britanice apreciate, precum „Poldark” și „Doctor Who”. De asemenea, a jucat în producția „Young Sherlock: Misterul conacului”, adresată unui public mai tânăr, demonstrând capacitatea de a aborda roluri variate, indiferent de genul producției.

Activitatea sa s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii, Donald Douglas fiind cunoscut pentru profesionalismul și constanța sa, atât pe platourile de filmare, cât și pe scenele de teatru.

Un omagiu amplu dedicat actorului Donald Douglas a fost publicat de Meredith Wheeler, o prietenă apropiată a acestuia, pe canalul său de YouTube. În mesajul care însoțea materialul video, aceasta a vorbit despre talentele mai puțin cunoscute ale actorului, dincolo de cariera sa artistică.

În descrierea publicată, Meredith Wheeler a subliniat diversitatea pasiunilor sale.

„Donald era talentat în foarte multe domenii, nu doar în actorie și spectacol. Era un artist jucăuș și extrem de creativ, lucrând cu tot felul de medii, de la sculptură la pictură. Era un expert în restaurarea obiectelor ceramice”, a scris aceasta.

Aceeași persoană a vorbit și despre legătura strânsă dintre Donald Douglas și comunitatea locală din regiunea Tarn, unde actorul a fost implicat activ în viața culturală.

„Era foarte iubit și apreciat de comunitatea din Tarn, unde a condus timp de mulți ani un teatru de limbă engleză, jucând, regizând și producând spectacole, contribuind astfel la viața culturală a regiunii”, a mai precizat Meredith Wheeler.

La momentul decesului, Donald Douglas locuia în sudul Franței. Prietena sa a amintit și alte aspecte ale personalității actorului, descriindu-l drept „un bucătar excelent” și „un foarte bun călăreț”, adăugând că avea „un simț al umorului șugubăț și o inimă generoasă”.

Donald Douglas le-a lăsat în urmă, pe soția sa, Emma, și cele trei fiice ale lor, Amy, Liza și Jodie.