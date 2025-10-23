Beneficiarii sunt în primul rând asigurații principali, respectiv pensionarii, și în al doilea rând rudelor acestora. Ajutorul poate fi solicitat direct de membrii familiei sau poate fi gestionat de firmele de pompe funebre, dar numai pe baza unei procuri notariale care le permite să încaseze suma în numele beneficiarului.

Solicitarea se depune la Casa de Pensii, imediat după eliberarea certificatului de deces de la Serviciul de Stare Civilă. Dacă familia apelează la o firmă de servicii funerare, aceasta poate prelua întreaga procedură, dar numai dacă există o procură notarială care autorizează firma să încaseze banii în numele beneficiarului.

„Ajutorul de înmormântare și, bineînțeles, cum se primește el… și atenție! Pe anul 2025, acest ajutor de înmormântare, conform legii bugetului asigurărilor sociale, este destul de mare, așa că o să vă spun care sunt modalitățile de obținere, care este cuantumul și, bineînțeles, cine beneficiază. Practic Legea 10/2025 a bugetului asigurărilor sociale, și poate vă întrebați de ce este pe 2025, pentru că această lege a asigurărilor sociale, a bugetului asigurărilor sociale se stabilește în fiecare an, la fiecare început de an și, bineînțeles, că stabilește anumite cuantumuri pentru fiecare prestație socială pe care statul o are, dacă vreți, ca obligație față de cei care sunt asigurați. Beneficiari, pe de o parte, sunt asigurații principali, adică pensionarii, pe de altă parte sunt rudele acestora, iar, să spunem așa, surpriza cuantumului este că asigurările sociale au fost stabilite pe anul 2025 la suma de 8620 de lei, deci atenție! În momentul în care aveți un asemenea eveniment nefericit în familiile voastre, trebuie să știți că acele firme care organizează funeraliile unei persoane, pot obține cei 8620 de lei sau pur și simplu puteți să îi luați dvs. și să organizați cum considerați, să plătiți, bineînțeles, parțial sau dacă vă mai rămân bani, să îi folosiți pentru pomană sau pentru orice altceva”, a explicat avocatul Adrian Cuculis într-un videoclip publicat pe TikTok.

Ajutorul de înmormântare este o formă prin care statul acoperă, de regulă, costurile integrale ale serviciilor funerare. Suma poate fi folosită pentru plata serviciilor funerare, dar orice excedent poate fi alocat și altor cheltuieli, cum ar fi pomenile sau alte costuri asociate. Pentru un membru al familiei asiguratului, ajutorul este înjumătățit, respectiv 4.310 lei.

„Ceea ce trebuie să știți este că această Lege 10/2025 este și temeiul legal în baza căruia puteți să solicitați, practic, acea sumă de 8620 de lei Casei de Pensii, prin urmare, v-am răspuns și întrebării care venea în mod natural: unde se depune cererea? Imediat după ce se obține certificatul de deces, și ăsta bineînțeles că trebuie obținut de la serviciul de Stare Civilă, în baza certificatului constatator al decesului sau, atenție, se poate ocupa chiar firma de funerare de aceasta chestiune în baza unei procuri, puteți să mergeți la Casele de Pensii sau, atenție! Dacă vreți ca firma respectivă să organizeze absolut tot și să încaseze suma de bani, trebuie să îi faceți în mod obligatoriu procura notarială, pentru că altfel nu va putea să încaseze ajutorul de înmormântare”, a mai spus avocatul.

Beneficiarii au la dispoziție trei ani de la data decesului pentru a solicita și încasarea acestui ajutor. Această prevedere asigură timp suficient pentru gestionarea documentelor și organizarea procedurilor necesare.

„Trebuie să știți că un membru al familiei asiguratului sau pensionarului, la modul general, unui alt membru în afară de asiguratul principal, și el beneficiază de ajutor de înmormântare și aici discutăm de suma de 4310 lei, deci practic înjumătățim cei 8620 de lei și ne dă cuantumul sumei pe care îl poate obține, să spunem, o rudă, un membru al familiei asiguratului în caz de deces. Poate că ar fi bine să vă mai spunem că aceste sume de bani, de regulă, având în vedere serviciile prestate în viață, ar trebui să vă acopere în integralitate serviciile funerare și, încă ceva foarte important, aveți la dispoziție 3 ani de zile pentru a obține aceste beneficii”, a conchis avocatul.

