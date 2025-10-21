Angajatorii trebuie să elibereze două tipuri de adeverințe pentru pensionarea angajaților
Casa Județeană de Pensii Sălaj a transmis un anunț important pentru angajatori, privind documentele necesare pentru depunerea cererilor de pensionare de către angajați.
Legea nr. 360/2023 și normele de aplicare aprobate prin HG 181/2024 prevăd două tipuri de adeverințe pe care angajatorii sunt obligați să le elibereze:
Adeverința prevăzută la lit. p) – confirmă că angajatul nu a optat pentru continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Aceasta se eliberează doar pentru angajații care au atins vârsta standard de pensionare conform Legii nr. 360/2023. Un model orientativ este disponibil pe site-ul instituției, www.cjpsalaj.ro, la secțiunea „Informații de interes public – Formulare tip”.
Adeverința prevăzută la lit. s) – conține datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail folosită în relația cu alte instituții, și este necesară pentru informarea privind emiterea deciziei de pensie. Aceasta se aplică pentru orice categorie de pensie solicitată de angajat și permite transmiterea electronică a deciziei de pensionare, eliminând costurile corespondenței poștale și accelerând procesul.
Casa Județeană de Pensii Sălaj reamintește că respectarea acestor prevederi facilitează procesul de pensionare și asigură o comunicare mai rapidă între instituție și angajatori.
Cum se eliberează, mai exact, cele două tipuri de documente
„IMPORTANT – Pentru angajatori – în situația în care angajații solicită pensionarea
Actele la care se face referire la art. 89 alin.(2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în vederea depunerii cererii de pensionare, sunt menționate la art. 61 din Normele de aplicare aprobate prin HG 181/2024.
Dintre acestea, facem referire la două acte pentru care este obligat angajatorul să le emită, respectiv:
– adeverința prevăzută la alin.(1) lit.p) din articolul mai sus menționat;
– adeverința prevăzută la alin.(1) lit.s) din același articol.
Redăm mai jos respectivele prevederi, cu următoarele precizări:
lit.p) – „ adeverinţă eliberată de angajator/angajatori din care să rezulte că nu a optat pentru continuarea activităţii până la împlinirea vârstei de 70 ani, conform art. 46 alin.(2) din lege, în original.”
Facem precizarea că această adeverință se eliberează doar în cazul angajaților care la data solicitării pensiei au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa 5 la legea mai sus menționată. Totodată, menționăm că un model orientativ pentru acest tip de adeverință este disponibil pe site-ul instituției noastre, www.cjpsalaj.ro la secțiunea Informații de interes public – Formulare tip.
lit.s) – „ adeverinţă eliberată de angajatorul/angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia/acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, conform art. 93 alin.(7) din lege, în original”.
Facem precizarea că acestă adeverință se eliberează pentru orice categorie de pensie pe care o solicită angajatul, cu mențiunea că în cuprinsul datelor de identificare ale angajatorului să fie menționată, obligatoriu, și adresa de e-mail utilizată în relaționarea cu alte instituții, întrucât informarea privind emiterea deciziei de pensionare se va transmite electronic la respectiva adresă.
Prin această modalitate se elimină costurile aferente transmiterii documentelor prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română S.A., permițând totodată și o relaționare mai rapidă între instituția noastră și angajator/angajatori”, au informat, joi, reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj prin intermediul Facebook-ului.