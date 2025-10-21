Casa Județeană de Pensii Sălaj a transmis un anunț important pentru angajatori, privind documentele necesare pentru depunerea cererilor de pensionare de către angajați.

Legea nr. 360/2023 și normele de aplicare aprobate prin HG 181/2024 prevăd două tipuri de adeverințe pe care angajatorii sunt obligați să le elibereze:

Adeverința prevăzută la lit. p) – confirmă că angajatul nu a optat pentru continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Aceasta se eliberează doar pentru angajații care au atins vârsta standard de pensionare conform Legii nr. 360/2023. Un model orientativ este disponibil pe site-ul instituției, www.cjpsalaj.ro, la secțiunea „Informații de interes public – Formulare tip”.

Adeverința prevăzută la lit. s) – conține datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail folosită în relația cu alte instituții, și este necesară pentru informarea privind emiterea deciziei de pensie. Aceasta se aplică pentru orice categorie de pensie solicitată de angajat și permite transmiterea electronică a deciziei de pensionare, eliminând costurile corespondenței poștale și accelerând procesul.

Casa Județeană de Pensii Sălaj reamintește că respectarea acestor prevederi facilitează procesul de pensionare și asigură o comunicare mai rapidă între instituție și angajatori.