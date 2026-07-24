Avertisment pentru pensionarii români din străinătate: documentul obligatoriu pentru plata pensiei

Mii de pensionari români care locuiesc în străinătate riscă suspendarea pensiei dacă omit o obligație simplă, dar esențială. Certificatul de viață trebuie transmis de două ori pe an, iar nerespectarea termenelor poate opri plata drepturilor și chiar poate duce la recuperarea sumelor încasate necuvenit.

Casa Județeană de Pensii Alba a publicat o serie de clarificări privind acordarea pensiei comunitare, explicând pașii pe care trebuie să îi urmeze persoanele care au lucrat în unul sau mai multe state din Uniunea Europeană și doresc să își stabilească drepturile de pensie.

Potrivit instituției, cererea pentru pensia comunitară se depune o singură dată, la instituția de pensii din statul în care solicitantul are locul de ședere obișnuită. Astfel, persoanele care locuiesc într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European trebuie să depună cererea la instituția de pensii din acel stat. În schimb, cei care au locul de ședere obișnuită în România trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Pensii de care aparțin cu domiciliul. Nu este necesară depunerea unor cereri separate în fiecare stat în care persoana a lucrat.

Reprezentanții Casei de Pensii precizează că instituția care primește cererea transmite documentele necesare către toate statele în care solicitantul a realizat perioade de asigurare. Schimbul de informații între instituțiile de pensii se realizează prin formularele europene de legătură.

Locul de ședere obișnuită este stabilit pe baza unei declarații pe propria răspundere, completată în Anexa nr. 5. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba.

Instituția subliniază că persoanele care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene nu vor primi o singură pensie. Fiecare stat în care au fost asigurate stabilește dreptul la pensie în conformitate cu propria legislație și plătește partea corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul său, potrivit principiului „pro rata temporis”.

De asemenea, românii care locuiesc într-un alt stat membru al UE sau al SEE nu trebuie să se deplaseze în România pentru a depune cererea de pensionare. Aceasta se depune la instituția de pensii din statul de reședință, care transmite ulterior documentele necesare autorităților române competente. Același principiu se aplică și persoanelor care locuiesc în România și solicită pensia pentru perioadele lucrate într-un alt stat membru.

În ceea ce privește contribuțiile la sistemul public de pensii, Casa Județeană de Pensii Alba arată că persoanele care lucrează legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene nu trebuie să plătească simultan contribuții la pensie și în România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă. Perioadele de asigurare realizate în statele membre sunt totalizate la stabilirea drepturilor de pensie. Totuși, dacă o persoană a încheiat un contract de asigurare facultativă în România, contribuțiile achitate vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei.

Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția că respectarea procedurii de depunere a cererii în statul în care solicitantul are locul de ședere obișnuită este esențială. Depunerea cererii la o instituție necompetentă poate conduce la acordarea unor drepturi necuvenite și, ulterior, la emiterea unei decizii de recuperare a sumelor încasate nelegal. Din acest motiv, instituția recomandă verificarea atentă a autorității competente înainte de depunerea documentelor.

Casa Județeană de Pensii Alba le reamintește pensionarilor din sistemul public care locuiesc în străinătate că trebuie să respecte o serie de obligații pentru ca plata pensiei din România să nu fie întreruptă. Instituția a publicat răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind transmiterea documentelor și comunicarea schimbărilor care pot influența drepturile de pensie.

Potrivit instituției, beneficiarii care au locul de ședere obișnuită în afara României trebuie să transmită, din proprie inițiativă, certificatul de viață de două ori pe an, până la 31 martie și până la 30 septembrie. Dacă documentul nu este transmis în termenele prevăzute de lege, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare expirării termenului.

Casa Județeană de Pensii Alba precizează că și noii beneficiari au obligația de a transmite certificatul de viață dacă între depunerea cererii de pensionare și efectuarea primei plăți au trecut mai mult de șase luni. În această situație, prima plată a pensiei va fi efectuată numai după transmiterea documentului completat. Pensionarii pot utiliza și modelul alternativ de certificat de viață prevăzut de Ordinul nr. 865/2023 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, iar formularele necesare sunt disponibile pe site-ul web al Casei Județene de Pensii Alba.

Instituția atrage atenția și asupra procedurii de depunere a cererii de pensionare. Cererea trebuie depusă în statul în care solicitantul are locul de ședere obișnuită, deoarece nerespectarea acestei reguli poate conduce la stabilirea și plata unor drepturi necuvenite, urmate de emiterea unor decizii de recuperare a sumelor încasate fără temei legal.

Totodată, Casa Județeană de Pensii Alba amintește că, potrivit articolului 106 din Legea nr. 360/2023, pensionarii sunt obligați să informeze Casa Teritorială de Pensii despre orice schimbare care poate influența stabilirea sau plata pensiei, în termen de 15 zile de la apariția acesteia.

În cazul în care sunt încasate sume necuvenite ca urmare a nedeclarării locului de ședere obișnuită, Casa Teritorială de Pensii va emite o decizie de recuperare a debitului, în conformitate cu articolul 156 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, iar beneficiarul va avea obligația de a restitui sumele primite fără temei legal.