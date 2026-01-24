Dorin Dănilă, fost șef al Statului Major al Forțelor Navale, a încetat din viață, informația fiind făcută publică printr-un comunicat transmis de Statul Major al Forțelor Navale. Instituția a confirmat astfel pierderea unuia dintre ofițerii care au ocupat funcții de vârf în structura de comandă a Marinei Militare Române.

Anunțul a fost formulat într-un mesaj oficial, transmis în numele Forțelor Navale Române, prin care conducerea instituției și-a exprimat solidaritatea față de familia îndoliată. Comunicarea a subliniat legătura profesională și instituțională dintre Dorin Dănilă și Statul Major al Forțelor Navale, pe care l-a condus timp de patru ani.

„Doliu în Forțele Navale Române Sâmbătă, 24 ianuarie, a trecut la cele veșnice viceamiralul în retragere Dorin Dănilă, fost șef al Statului Major al Forțelor Navale în perioada 2006-2010. Statul Major al Forțelor Navale transmite familiei îndurerate sincere condoleanțe și o asigură de sprijinul necesar în aceste momente grele. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis SMFN.

Mesajul a fost publicat într-un context sobru, fără detalii suplimentare privind circumstanțele decesului, accentul fiind pus pe respectul instituțional față de cariera și contribuția fostului viceamiral la dezvoltarea și coordonarea structurilor navale românești.

Dorin Dănilă a avut o carieră militară de peste trei decenii în cadrul Forțelor Navale Române, fiind recunoscut drept un ofițer superior cu experiență vastă în structurile operative și de comandă. Născut în anul 1953, la Brașov, acesta a urmat o pregătire militară solidă, care i-a permis să ocupe funcții importante de-a lungul timpului.

Formarea sa profesională a început la Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” din Constanța, pe care l-a absolvit în anul 1976, clasându-se al doilea în promoție. Ulterior, Dorin Dănilă a urmat cursurile Academiei Militare din București, completându-și astfel pregătirea teoretică și strategică necesară pentru funcții de comandă.

De-a lungul carierei, a fost numit în poziții-cheie din structura Marinei Militare. Printre acestea se numără funcția de comandant al Divizionului 50 Corvete/Fregate Mangalia, unde a coordonat activitatea unor unități operative importante, precum și cea de comandant al Bazei Maritime Constanța, una dintre cele mai relevante structuri logistice și operaționale ale Forțelor Navale.

Un alt moment definitoriu din cariera lui Dorin Dănilă a fost numirea sa ca comandant al Comandamentului Flotei, poziție din care a avut responsabilitatea coordonării principalei structuri operative a Marinei Militare Române. Experiența acumulată în această funcție a contribuit la desemnarea sa, în 2006, ca șef al Statului Major al Forțelor Navale.

În perioada 2006–2010, Dorin Dănilă a condus Statul Major al Forțelor Navale într-un context marcat de adaptarea structurilor militare românești la standardele NATO și la noile cerințe de securitate regională. Mandatul său a inclus gestionarea proceselor de modernizare, precum și coordonarea activităților operative curente.

Pe plan internațional, fostul viceamiral a coordonat misiuni navale desfășurate în Marea Neagră, în cadrul exercițiilor NATO și al inițiativelor de cooperare regională. Aceste misiuni au avut ca obiectiv consolidarea interoperabilității cu forțele aliate și întărirea capacităților de răspuns ale Forțelor Navale Române în regiune.

În anul 2010, la finalul mandatului său, Dorin Dănilă a fost avansat la gradul de viceamiral și trecut în rezervă, încheindu-și astfel cariera activă în structurile militare. Dispariția sa, anunțată oficial chiar de Ziua Unirii, marchează încheierea unui parcurs profesional strâns legat de evoluția Marinei Militare Române din ultimele decenii.