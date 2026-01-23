Partidul Integrității Naționale (PIN), fondat în vara anului 2025, a atras atenția prin conducerea sa formată din foști ofițeri ai Armatei Române, precum și prin legăturile cu figuri politice și organizații civice active recent.

Surse militare citate de „Independent news” menționează că vicepreședintele Victor David și vicepreședintele-trezorier Gheorghe Anton au legături apropiate cu generalul Marian Hăpău, fost șef al serviciului secret al Armatei. Anton este, de asemenea, apropiat al lui Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării.

Victor David a lucrat până în 2008 în cadrul Direcției de Contrainformații și Securitate Militară (DCiSM/DGI), specializându-se în transmisiuni, comunicații și război electronic. În timp ce această experiență nu este menționată în CV-ul său public, PIN îl promovează ca un lider care susține disciplina, responsabilitatea și integritatea, subliniind expertiza sa în securitate și organizare. Gheorghe Anton a ocupat posturi financiare în Direcția Financiar-Contabilă a MApN și ulterior a condus SC ROARMYCATERING SA, firmă implicată în livrarea de servicii alimentare pentru unitățile militare, inițial sub patronajul lui Gabriel Oprea.

Digi24.ro a identificat conexiuni între PIN și Mișcarea Civică „Valul Democrației”, organizație responsabilă pentru depunerea, pe 22 ianuarie, a unor plângeri penale împotriva a aproximativ 60 de oficiali și foști oficiali români, precum și a unor asociații civice. Plângerile acuză diverse infracțiuni, de la abuz în serviciu și dare de mită, până la infracțiuni contra umanității, în contextul anulării celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024, și solicită despăgubiri de un milion de euro pentru fiecare reclamant.

„Acțiunea nu este protest și nu are caracter politic, fiind inițiată de cetățeni neafiliați, din țară și din diaspora. Scopul demersului este clarificarea juridică a responsabilităților și restabilirea încrederii în procesul democratic, prin lege”, precizează o postare a Mișcării Civice „Valul Democrației”.

Deși inițiatorii acțiunii susțin că nu are caracter politic și vizează doar clarificarea responsabilităților juridice, organizarea sa online printr-o pagină de Facebook și un grup public de WhatsApp sugerează coordonarea prin intermediul unor structuri civice și politice deja cunoscute. Plângerile acuză un „atac sistematic” asupra candidatului Călin Georgescu și a celor 2,1 milioane de alegători ai săi, vizând atât oficiali din guvern și parlament, cât și reprezentanți ai serviciilor de informații și organizații civice, precum Expert Forum, Declic sau ActiveWatch.

„Acest atac generalizat și sistematic lansat împotriva celor 2,1 milioane de români care l-au votat sau l-au susținut pe candidatul Călin Georgescu, prin denigrare publică continuă săvârșită prin intermediul televiziunilor, podcasturilor, site-urilor de presă și postărilor de pe rețelele de socializare, încurajată de președintele României, reprezentanții Guvernului, parlamentari și alte autorități publice, atac nesancționat de organele statului”, se arată în plângerea penală.

În același context, PIN este condus de Jenica Constantin, fost consilier BNR în domeniul criptomonedelor, iar un alt apropiat al partidului, Bogdan Vacustă, fost ofițer DGIA și consilier BNR, a colaborat anterior cu Călin Georgescu la Asociația „Pământul Strămoșesc”. Această combinație de experiență militară, conexiuni politice și implicare civică plasează PIN în centrul unui scenariu complex, în care trecutul militar și legăturile cu elitele politice se intersectează cu acțiuni juridice și civice de amploare.