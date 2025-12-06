Anca Alexandrescu a primit gradul de locotenent-colonel al Armatei Române în 2010. Acest lucru s-a întâmplat la câteva luni după ce Robert Turcescu a obținut același grad. La momentul respectiv, Ministerul Apărării era condus de Gabriel Oprea.

Mai multe persoane din politică, presă, sport sau afaceri au fost atunci promovate în grade militare sau au primit livret militar, iar acest lucru a fost considerat abuziv. Situația a provocat un scandal național acum aproximativ zece ani, dar niciodată nu s-a aflat lista completă a celor care au beneficiat.

Gradul militar al Ancăi Alexandrescu a fost revocat discret în 2013 și ea a fost scoasă din evidențele Ministerului Apărării.

Confirmarea acestei informații a venit recent de la MApN, ca răspuns la o solicitare trimisă cu 20 de zile înainte de captura.ro. Ministerul a precizat că Anca Alexandrescu a primit gradul de locotenent-colonel în rezervă în octombrie 2010, iar în martie 2013 s-au luat măsurile legale pentru revocarea acestui grad, conform unei decizii a comisiei speciale. Ea fusese recrutată în armată pe vremea când Gabriel Oprea conducea instituția.

„Vă informăm că doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu i s-a acordat gradul de locotenent-colonel în rezervă în luna octombrie a anului 2010. Ulterior, la data de 21.03.2013, s-au dispus măsurile legale pentru revocarea gradului sus-menționat, în baza deciziei Comisiei constituite potrivit Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.66. (…)”, a transmis biroul de presă al MApN.

În perioada în care a fost locotenent-colonel, Anca Alexandrescu a lucrat în două funcții publice succesiv. Când a primit gradul, în octombrie 2010, era consilier al fostului primar general Sorin Oprescu, care a fost ulterior condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție. Când gradul i-a fost revocat, în martie 2013, ea lucra ca și consilier de stat în cancelaria premierului Victor Ponta.

MApN a precizat că, în prezent, Anca Alexandrescu nu mai deține grad militar și nu mai figurează în bazele lor de date pentru rezerviști sau persoane încorporabile.

„În prezent, doamna Anca Nicoleta Alexandrescu nu mai deține gradul militar și nici nu mai figurează în bazele de date ale MApN privind evidența militară a cetățenilor încorporabili și a rezerviștilor”, a transmis MApN.

Prin aceste promovări și recrutări ilegale, Gabriel Oprea urmărea să-și extindă influența în societate și să consolideze partidul UNPR, pe care îl lansase atunci. Printre cei care au beneficiat s-au numărat persoane cunoscute din diverse domenii, cum ar fi Mugur Isărescu, Laura Codruța Kövesi, Mihai Răzvan Ungureanu sau Robert Turcescu.

În 2012, ministrul Corneliu Dobrițoiu, care l-a urmat pe Oprea la Apărare, a cerut crearea unei comisii pentru a verifica modul în care s-au acordat aceste grade. Ancheta a arătat că legea fusese încălcată, iar ordinele de promovare și încadrare au fost revocate.