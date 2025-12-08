Presa maghiară a remarcat cu surprindere contrastul dintre importanța Bucureștiului în arhitectura politică a României și interesul scăzut al alegătorilor. Aproximativ 589.000 de votanți din cei 1,8 milioane înscriși pe liste au mers la urne, cifre catalogate ca „îngrijorător de mici” în relatările vecinilor.

Publicația Economx.hu a deschis seria reacțiilor cu un titlu concentrat asupra dezinteresului alegătorilor:

„Vecinii au decis: aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”.

Jurnaliștii menționează că în șapte secții de vot prezența nu a depășit 1%, iar în niciun sector nu s-a ajuns la 50%. Concluzia lor este fermă: Bucureștiul ar fi dat dovadă de „o indiferență totală față de alegeri”.

Publicația analizează și posibile cauze ale absenteismului: deziluzia alegătorilor față de clasa politică, campanii slabe, dar și suprapunerea cu un context politic intern marcat de tensiuni.

Site-ul Transtelex a publicat o serie amplă de articole dedicate scrutinului din București. În primul material, accentul cade pe efectele la nivel național:

„Liberalii preiau Capitala până în 2028, victoria lui Ciucu ar putea perturba echilibrul național al puterii”.

Potrivit publicației, succesul lui Ciprian Ciucu îl întărește puternic pe Ilie Bolojan în interiorul PNL și schimbă balanța în favoarea liberalilor, în timp ce influența președintelui Nicușor Dan este considerată diminuată.

Transtelex notează că Bucureștiul, prin simbolistica și resursele sale, joacă un rol esențial în întregul sistem politic românesc, iar deținerea Primăriei Capitalei poate reprezenta un avantaj strategic major pentru liberali.

Un al doilea material al aceleiași publicații examinează declarațiile lui Ciprian Ciucu în noaptea victoriei. Articolul apare sub titlul:

„Ciucu anunță o nouă direcție pentru PNL”.

Jurnaliștii notează că edilul vorbește despre o etapă de modernizare internă și despre obiectivul de a „forma o nouă generație de politicieni competenți și integrați”, promisiune interpretată ca o distanțare față de vechile practici politice.

Revista HVG, una dintre cele mai influente din Ungaria, a prezentat competiția electorală ca pe o confruntare între două direcții ideologice: liberalismul reprezentat de PNL și discursul radical al AUR. Titlul lor este tranșant:

„Candidatul liberal l-a învins pe favoritul extremei drepte”.

HVG detaliază rezultatele finale:

-Ciprian Ciucu (PNL): 36,17%

-Anca Alexandrescu (AUR): 21,94%

-Daniel Băluță (PSD): 20,51%

Publicația reține și reacția președintelui Nicușor Dan, menționând că acesta „nu este deloc mulțumit de rezultat”, pentru că scrutinul ar reprezenta „prima sa înfrângere politică serioasă pe teren propriu”.

În presa maghiară, rezultatul este interpretat și din perspectiva performanțelor AUR. Jurnaliștii notează că înfrângerea candidatei Anca Alexandrescu este o lovitură pentru George Simion.

HVG subliniază că liderul AUR „a suferit un nou eșec electoral”, după ce în primăvară a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Nicușor Dan. Concluzia revistei este clară:

„extrema dreaptă pare să acumuleze înfrângeri”.

Transtelex analizează și dinamica votului, arătând că, deși buletinele au cuprins numeroase candidaturi, adevărata competiție s-a dus doar între patru candidați principali.