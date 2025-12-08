În opinia lui Christian Năsulea, situația actuală nu mai permite creșteri suplimentare de taxe, iar efectul unei majorări ar fi probabil invers, cu diminuarea încasărilor statului.

În ceea ce privește TVA, care a fost majorată la jumătatea acestui an, colectarea a evoluat pozitiv, ceea ce indică o adaptare rapidă a sistemului economic. Această adaptare s-a produs mult mai repede decât se anticipa, sistemul economic reașezându-se într-un mod care face ca veniturile suplimentare generate de creșterea taxei să revină la nivelul anterior majorării, chiar înainte de termenul de un an până la un an și jumătate estimat inițial.

„Nu se pune problema, nu se pune problema. În afară de lucrurile care au fost anunţate, adică: impozitul pe proprietate, nu se pune problema de alte taxe. În primul rând, nu mă bazez pe faptul că vreun politician ne promite că nu vor creşte taxele. Vă pot spune însă că, în situaţia actuală, nu mai este loc! Dacă ne uităm la ceea ce ar putea să dorească politicienii să obţină prin creşterea taxelor, efectul deja, dacă vom avea noi creşteri de taxe, va fi cu o foarte mare probabilitate invers! Practic, statul ar urma să colecteze mai puţini bani dacă vor fi crescute din nou taxele şi impozitele, aproape în orice variantă de taxe şi impozite am discuta”, a explicat Christian Năsulea la Antena 3 .

După seria de majorări de taxe, impozite și scăderi salariale recente, apetitul românilor pentru consum nu a dispărut, însă aproximativ 70% dintre ei nu sunt interesați de democrație și de alegeri în București. Salariul minim va fi, cel mai probabil, înghețat în 2026, iar soarta Guvernului va fi influențată de rezultatul alegerilor din Capitală.

„Dacă ne uităm doar la TVA, care a fost crescut la jumătatea anului şi ne uităm la evoluţia aceasta pozitivă, în termeni de colectare, când ne uităm la taxa pe valoare adăugată, deja ne dăm seama că şi aici adaptarea sistemului economic, pe care o anticipau toţi colegii mei, s-a petrecut foarte repede. Deci, practic, s-au reaşezat lucrurile în aşa fel, încât, nivelul total de colectare suplimentară să meargă spre situaţia de dinaintea creşterii taxei pe valoare adăugată mult mai rapid decât ne aşteptam. Ne aşteptam să le ia companiilor până la un an şi jumătate pentru această adaptare, ori nu au trecut încă nici şase luni şi suntem deja pe o traiectorie foarte bună”, a mai specialistul.

Prezența la vot a fost redusă în ziua alegerilor locale, atât în București, cât și în alte județe, iar Năsulea explică acest lucru prin preocupările cetățenilor legate de sărbătorile de iarnă. Analistul subliniază că datele statistice privind puterea de cumpărare în București arată că locuitorii capitalei se descurcă foarte bine comparativ cu alte capitale europene.