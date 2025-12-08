În stațiile Petrom din București, în aceeași zi, benzina standard se vindea la prețuri cuprinse între 7,46 lei și 7,52 lei pe litru, iar motorina standard între 7,66 lei și 7,71 lei, conform datelor peco-online. La stația Petrom Vitan erau afișate valori de 7,50 lei pentru un litru de benzină standard și 7,70 lei pentru un litru de motorină standard.

Reducerea de luni a venit după două ieftiniri succesive în săptămâna anterioară. Vineri, benzina standard fusese redusă cu 4 bani pe litru, iar motorina standard cu 6 bani pe litru. Joi, Petrom diminuase prețul motorinei cu 4 bani pe litru, menținând același tarif pentru benzina standard.

În comparație cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o creștere de 0,5%, ceea ce face ca un plin de 50 de litri să fie cu 2 lei mai scump decât în urmă cu 30 de zile, conform peco-online. Motorina, în schimb, a consemnat o scădere medie de 0,4%, ceea ce înseamnă că un plin similar costă în prezent cu 1,5 lei mai puțin decât în luna precedentă.

Carburanții au trecut deja printr-o serie de scumpiri semnificative la 1 august 2025, generate de majorarea accizelor cu 10% și de creșterea TVA de la 19% la 21%. În urma acestor ajustări, Petrom a majorat atunci prețul benzinei standard cu 42 de bani pe litru și pe cel al motorinei standard cu 40 de bani pe litru. La câteva minute după miezul nopții din 1 august, stația Petrom Vitan afișa prețuri de 7,37 lei pentru benzina standard și 7,81 lei pentru motorina standard, potrivit Monitorului Prețurilor.

Pentru începutul anului viitor sunt așteptate noi creșteri importante. De la 1 ianuarie 2026 este programată o nouă majorare a accizelor, ceea ce va duce la scumpiri de 34 de bani pe litru pentru benzină și 30 de bani pe litru pentru motorină, conform informațiilor publicate de e-nergia.

Amintim că șoferii vor fi obligați să suporte mai multe taxe din 2026. În 2026, românii care dețin mașini hibride vor plăti impozitul auto calculat în funcție de capacitatea motorului și de norma de poluare, conform planului Guvernului Bolojan. Măsura va fi aplicată la nivel național și are ca obiectiv principal să taxeze mai mult mașinile poluante și să încurajeze utilizarea vehiculelor curate, electrice sau hibride.

Noul sistem se bazează pe principiul „poluatorul plătește” și urmărește să ofere stimulente fiscale pentru deținătorii de mașini nepoluante. Calculul impozitului va ține cont de trei criterii principale: tipul motorului (termic, hibrid, electric), capacitatea motorului și norma de poluare a vehiculului, respectiv Euro 1–6 sau Non-Euro.

Potrivit noilor reguli, mașinile mici, termice, vor înregistra o creștere semnificativă a impozitului. De exemplu, un motor de 1.400 cmc Euro 5 va plăti 123 lei în 2026, comparativ cu 63 lei în prezent. În schimb, mașinile mari, moderne sau hibride vor beneficia de reduceri. Astfel, un motor de 2,5 litri Euro 5 va plăti 1.035 lei în 2026, față de 1.192 lei în prezent.

În cazul vehiculelor electrice, Guvernul Bolojan a stabilit o taxă fixă anuală redusă, care va varia între aproximativ 40 și 80 de lei. Măsura face parte din strategia autorităților de a reduce poluarea și de a încuraja trecerea la transportul ecologic, prin aplicarea unor impozite diferențiate în funcție de impactul asupra mediului.