Printre prim-miniștrii care au semnat scrisoarea se numără Giorgia Meloni și Donald Tusk. Aceștia au solicitat ca o viitoare revizuire a reglementărilor UE pentru autoturisme să permită utilizarea vehiculelor hibride plug-in, a extensiilor de autonomie și a tehnologiei cu pile de combustie chiar și după 2035, potrivit documentului adresat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citat de Bloomberg News.

„Ne aflăm într-un punct de cotitură atât pentru industria auto și a componentelor auto din UE, cât și pentru acțiunea climatică europeană”, au declarat liderii. „Putem și trebuie să ne urmărim obiectivul climatic într-un mod eficient, fără a ne afecta competitivitatea între timp, deoarece nu există nimic verde într-un deșert industrial”.

Scrisoarea, semnată și de Robert Fico (Slovacia) și Viktor Orban (Ungaria), urmărește să convingă Comisia Europeană să ofere mai multă flexibilitate industriei auto. La apel s-au alăturat și prim-ministrul ceh Petr Fiala, precum și premierul bulgar Rosen Zhelyazkov.

Revizuirea regulilor actuale, amânată din 2026 din cauza tranziției mai lente către vehicule electrice, este așteptată să fie prezentată în această lună.

Italia și Germania au încercat să atenueze interdicția planificată a UE privind vânzările de vehicule noi cu motoare cu ardere internă, protejând astfel industriile auto locale de concurența chineză, cererea mai redusă de vehicule electrice și tarifele comerciale impuse de SUA.

În același timp, costurile ridicate ale energiei și ale forței de muncă din Europa forțează producătorii auto să reducă personal și să mute investițiile în alte regiuni. Guvernul francez promovează însă o „preferință europeană” pentru vehicule electrice, încercând să limiteze pierderile de locuri de muncă.

Producători precum Stellantis NV, Volkswagen AG și Renault SA solicită clarificări privind viitorul interdicției, în timp ce își planifică investițiile viitoare, cu sume de miliarde de euro în joc.

„Aplicarea deplină a principiului neutralității tehnologice este esențială: este evident că nu există o soluție miraculoasă pe calea decarbonizării, iar impunerea unei singure soluții tehnologice limitează cercetarea, inovarea și concurența virtuoasă”, au declarat liderii în scrisoarea din 4 decembrie.

În 2022, Uniunea Europeană a hotărât că, începând cu 2035, toate automobilele noi vândute în blocul comunitar nu vor mai putea emite dioxid de carbon (CO2), ceea ce ar exclude, de facto, înmatricularea de vehicule noi cu motoare cu ardere internă.

Pe 10 decembrie, Comisia Europeană urmează să prezinte un set de propuneri în cadrul revizuirii planificate a regulamentului UE privind emisiile de carbon în sectorul auto.