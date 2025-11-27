Votul a fost adoptat cu 402 „pentru”, 250 „împotrivă” și 8 abțineri, aliniind astfel poziția Parlamentului European la cea a Consiliului Uniunii Europene și stabilind amânarea implementării reglementării anti defrișări, care fusese deja amânată cu un an în urma presiunilor exercitate de state și sectoare afectate.

Aceasta reprezintă a doua situație din această lună în care Partidul Popular European și grupurile de extremă dreapta își unesc forțele pentru a influența norme de mediu, după ce au redus și cerințele pentru companiile vizate de regulile privind diligența necesară, sustenabilitatea și responsabilitatea corporativă, conform EFE.

Votul de miercuri reflectă eșecul negocierilor dintre populari, social-democrați, liberali și verzi în încercarea de a stabili o poziție comună, reprezentând astfel o nouă lovitură pentru politicile verzi adoptate în legislatura europeană precedentă. Negociatoarea creștin-democrată a susținut că votul garantează prevenirea eficientă a defrișării ilegale, reduce sarcinile inutile pentru operatori, agricultori și silvicultori și promovează creșterea economică și practici forestiere mai sustenabile.

„PPE demonstrează că obiectivul său este, de fapt, demantelarea textului referitor la defrișare prin faptul că se aliază din nou cu extrema dreaptă pe anumite amendamente și refuză să apere propunerea Comisiei”, a declarat eurodeputata ecologistă Marie Toussaint.

Convergența pozițiilor dintre Parlament și Consiliu evită negocieri îndelungate pentru stabilirea unui text final și face aproape automată amânarea cu un an a aplicării Regulamentului Uniunii Europene împotriva Defrișării (EUDR). Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a susținut că această decizie previne haosul juridic și administrativ pentru mii de companii.

Între 1990 și 2020, suprafața forestieră globală distrusă a depășit dimensiunea Uniunii Europene, aproape 10% din pierderi fiind atribuite consumului european. Regulamentul, prezentat în 2021 și adoptat în 2023 ca parte a Pactului Verde European, urmărește să prevină defrișările provocate de materii prime și produse derivate consumate în UE, inclusiv carne, cacao, cafea, ulei de palmier, soia, lemn și cauciuc, precum și produse derivate precum pielea, ciocolata sau mobilierul. Companiile importatoare trebuie să demonstreze, prin geolocalizare, că producția nu a generat defrișări sau degradarea pădurilor.

„Am evitat o situație în care mii de companii ar fi fost împinse în haos juridic și administrativ”, a transmis grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, din care face parte partidul premierului italian, Giorgia Meloni.

De la început, norma a primit critici din partea administrației americane conduse de Donald Trump, a unor state precum Brazilia, Columbia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Indonezia, Malaezia sau Canada, și a sectorului lemnului și zootehnic. În schimb, a fost susținută de mari producători de ciocolată, comunitatea științifică și organizațiile ecologiste.

Comisia Europeană a amânat aplicarea regulamentului în septembrie 2024 cu un an, invocând lipsa timpului pentru adaptarea companiilor, iar ulterior a cerut o nouă amânare de un an, justificată printr-un blocaj informatic. Bruxelles a propus menținerea aplicării de la 30 decembrie 2025 cu flexibilizări privind sancțiunile și birocrația. Consiliul a susținut menținerea celei de-a doua amânări, cu sprijinul a 24 de capitale, argumentând necesitatea simplificării, și a recomandat ca regulamentul să nu se aplice companiilor mici și mijlocii până la 30 iunie 2027, cu o revizuire de simplificare în aprilie 2026. Grupul social-democrat consideră această revizuire o linie roșie, deoarece creează incertitudine și posibilitatea unor noi amânări.

Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Tranziție Curată, Dreaptă și Competitivă, Teresa Ribera, a atras atenția că procesul de simplificare a legii defrișărilor a fost echivalent cu un șantaj normativ, afectând obiectivul original și deschizând calea retragerii propunerii de către Executivul comunitar.