Pensia de urmaș reprezintă un drept acordat copiilor și soțului supraviețuitor ai unei persoane decedate care era pensionar sau care îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii în sistemul public.

Sprijinul se acordă doar dacă sunt respectate criteriile stabilite de legislația în vigoare și are rolul de a compensa pierderea veniturilor familiei.

Copiii au dreptul la pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani. Dreptul se poate prelungi până la maximum 26 de ani dacă aceștia continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la finalizarea acestora.

De asemenea, copiii pot primi pensia de urmaș pe toată durata invalidității, indiferent de vârstă, dacă aceasta a apărut în perioada în care se aflau într-una dintre situațiile menționate anterior și este dovedită prin decizie medicală.

Soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș pe viață la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Dacă mariajul a durat între 10 și 15 ani, cuantumul se diminuează proporțional.

Pensia se poate acorda și înainte de vârsta de pensionare, în cazul invalidității de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de minimum un an și nu există venituri lunare sau acestea sunt mai mici decât salariul minim brut.

Ca să beneficieze de pensia de urmaș, soțul supraviețuitor nu trebuie să încaseze venituri lunare:

în baza unui contract individual de muncă;

în baza unui raport de serviciu;

în funcţie electivă sau ca persoană numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;

ca membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii cu cele ale persoanelor susmenționate;

Dacă aceste venituri sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată, soțul supraviețuitor are dreptul la pensia de urmaș.

Legea prevede și situații speciale, cum ar fi decesul cauzat de accident de muncă sau boală profesională, caz în care durata căsătoriei nu mai este relevantă. În anumite condiții, pensia de urmaș poate fi acordată temporar, pe o perioadă de șase luni de la deces, sau atât timp cât soțul supraviețuitor are în îngrijire copii sub șapte ani.

Pensia de urmaș se stabilește ca procent din pensia pentru limită de vârstă sau pensia de invaliditate gradul I la care ar fi avut dreptul susținătorul decedat. Procentul diferă în funcție de numărul de urmași.

Un singur urmaș primește 50%, doi urmași 75%, iar trei sau mai mulți urmași 100%. În cazul orfanilor de ambii părinți, cuantumul se calculează prin însumarea drepturilor aferente fiecărui părinte.

Pentru obținerea pensiei de urmaș este necesară depunerea unei cereri la Casa de Pensii competentă teritorial. Dosarul trebuie să includă certificatul de deces al susținătorului, actele de stare civilă ale urmașilor, adeverințe de studii pentru copiii peste 16 ani, decizii medicale în caz de invaliditate și documente care atestă cauza decesului, dacă acesta a fost legat de muncă.

În cazul persoanelor stabilite în străinătate, cererea se depune la instituția de asigurări sociale din statul de reședință, fără a fi necesară deplasarea în România.

Iată lista completă a documentelor necesare: