Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii moldoveni au desfășurat joi dimineață o serie de percheziții la mai multe adrese din Chișinău, în cadrul unor dosare ce vizează acte de corupție în sistemul achizițiilor publice.

Purtătoarea de cuvânt a instituției, Angela Starinschi, a confirmat operațiunea, menționând că verificările au loc atât la persoane din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, cât și la agenți economici suspectați de implicare în scheme ilegale.

„CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Perchezițiile au loc la persoane din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la agenți economici. Vom reveni cu amănunt”, a precizat Starinschi.

În urma acțiunilor desfășurate, șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău, Ion Burdiumov, a fost reținut de CNA, împreună cu alți trei funcționari publici cu funcții de conducere și trei agenți economici, potrivit informațiilor transmise de agenția de presă IPN.

Perchezițiile s-au extins în mai multe locații, iar oamenii legii au ridicat documente, bunuri și sume de bani în diferite valute, totalizând peste 3 milioane de lei.

Anchetatorii susțin că funcționarii ar fi implementat, începând cu 2024, o schemă infracțională prin care ar fi pretins și primit comisioane ilegale din valoarea licitațiilor publice. În schimbul acestor plăți, ar fi favorizat anumite companii în procesul de atribuire a contractelor publice.

Cele șapte persoane reținute urmează să fie plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore, în timp ce investigațiile continuă pentru a clarifica întregul mecanism, a identifica eventuali complici și a evalua prejudiciul total adus bugetului municipal.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat la descinderile CNA, afirmând că vede în acestea un posibil semn de presiune.

El a susținut că, asemenea altor situații anterioare – precum perchezițiile de la Direcția Educație, acțiunile ar ridica semne de întrebare, deoarece, în opinia sa, nu ar fi fost comunicate detalii clare nici în cazurile precedente.