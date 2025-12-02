Riscurile provenite dinspre Rusia la adresa securității Republicii Moldova sunt în creștere, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să își diminueze vigilența – aceasta a fost concluzia prezentată de președintele Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate desfășurată marți la Chișinău, potrivit presei de peste Prut.

Șefa statului a explicat că evoluțiile de la graniță și incidentele repetate cu aparate de zbor neautorizate arată că presiunile externe rămân ridicate, iar instituțiile trebuie să continue procesul de consolidare a capacităților de apărare.

Maia Sandu a transmis că dronele care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un risc constant, rezultat direct al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ea a accentuat că autoritățile lucrează la îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, însă nu există soluții rapide capabile să neutralizeze amenințările.

În opinia sa, ignorarea unor riscuri atât de evidente ar face imposibilă protejarea teritoriului și a populației, iar pericolul va continua atâta timp cât conflictul din Ucraina rămâne activ.

Guvernul de la Chișinău a început deja investițiile în radare performante, tehnică militară și echipamente necesare pentru detectarea obiectelor neautorizate, iar discuțiile cu partenerii externi continuă pentru obținerea unor tehnologii suplimentare destinate protejării spațiului aerian.

Președintele a insistat că depistarea dronelor nu este suficientă și că prioritatea principală este siguranța cetățenilor. În acest context, ea a criticat atitudinea Rusiei față de încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova și al altor state europene.

„Dacă nu vom înţelege riscurile şi pericolele, nu ne vom putea proteja. Acest pericol există şi va continua atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei este în desfăşurare. Soluţii magice nu sunt. (…) Nu este suficient doar să depistăm. Este important să ne putem proteja cetăţenii. Siguranţa oamenilor este principala noastră preocupare”, a declarat Maia Sandu.

Exemple recente confirmă amploarea fenomenului. Pe 25 noiembrie, o dronă s-a prăbușit într-o livadă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, avariind acoperișul unei locuințe.

În aceeași zi, Poliția de Frontieră a anunțat detectarea unei drone Shahed în sudul țării. Aparatul a fost identificat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării pe direcția Vinogradovca – Vulcănești și ulterior a traversat frontiera în România, între Colibași și Vadul lui Isac.

În ceea ce privește anunțul oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „furtul miliardului”, privind închiderea așa-numitelor „proiecte sociale” și retragerea sprijinului politic oferit unor reprezentanți locali, Maia Sandu a respins ideea că o astfel de mișcare ar indica o schimbare de atitudine a Moscovei față de Chișinău.

Ea a arătat că Kremlinul nu și-a modificat comportamentul în ultimii ani și nici după alegeri, motiv pentru care instituțiile statului trebuie să rămână vigilente, întrucât metodele de influență devin tot mai complexe.

Pe 1 decembrie, Ilan Șor a difuzat un mesaj video în care și-a anunțat retragerea din aceste proiecte și reducerea implicării politice, potrivit presei din Republica Moldova.

Totodată, el a îndemnat la dărâmarea actualului regim de la Chișinău: „Prima sarcină este să-i scoată din închisoare și din necaz pe cei persecutați de sandiști. Oamenii noștri nu-i vom lăsa și nu-i vom uita. A doua sarcină — să dărâmăm regimul. Ajutorul pentru oameni și proiectele sociale vor fi reluate în totalitate imediat ce se va schimba această putere animalică, care îi persecută pe oameni doar pentru faptul că îi ajutăm.”.