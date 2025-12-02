Vladimir Putin și Steve Witkoff au discutat la Kremlin despre planul american de pace
Potrivit imaginilor difuzate de televiziunea rusă, întâlnirea a avut loc marți, la Kremlin. Vladimir Putin a fost însoțit de consilierul său diplomatic Iuri Ușakov și de emisarul pentru probleme economice internaționale Kirill Dmitriev.
De partea americană, Steve Witkoff a fost însoțit de Jared Kushner, ginerele președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Discuțiile au vizat planul promovat de administrația americană pentru o eventuală încheiere a conflictului din Ucraina.
The meeting between Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, and Putin has started in the Kremlin.
Dmitriev and Putin’s aide Ushakov are also present. https://t.co/3EnTnH9059 pic.twitter.com/dIH15WRB6R
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 2, 2025
Zelenski vede un optimism prudent, dar spune că Ucraina nu are alternative financiare
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită în Irlanda, a declarat că percepe un anumit optimism legat de accelerarea negocierilor și de interesul manifestat de Statele Unite față de acest proces.
În același timp, liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina nu are o alternativă reală la utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea efortului de război, în lipsa unor soluții rapide și clare pentru sprijinul financiar.
Donald Trump caracterizează războiul drept o situație extrem de dificilă
Președintele american Donald Trump a declarat marți că războiul din Ucraina reprezintă o situație complicată, pe care a descris-o drept o adevărată mlaștină. El a subliniat că nu este vorba despre un conflict ușor de rezolvat.
Declarațiile au fost făcute la începutul ultimei reuniuni din acest an a cabinetului prezidențial, în contextul în care administrația sa încearcă să contureze un cadru de negociere acceptabil pentru părțile implicate.
Putin acuză statele europene că blochează procesul de pace
Tot marți, Vladimir Putin a susținut că Rusia nu dorește un conflict cu statele europene care sprijină Ucraina, însă a avertizat că Moscova este pregătită de confruntare dacă aceste țări își doresc război.
Președintele rus a acuzat susținătorii europeni ai Kievului că formulează cereri despre care știu că sunt inacceptabile pentru Rusia, cu scopul de a bloca procesul de pace și de a acuza ulterior Moscova de lipsă de cooperare.
Germania vorbește despre posibile concesii dureroase în negocierile de pace
Ministrul german de externe Johann Wadephul a apreciat că Ucraina ar putea fi nevoită să facă concesii dureroase, inclusiv teritoriale, pentru a obține încetarea invaziei ruse. În opinia sa, diplomația presupune compromisuri, iar negocierile de pace vor fi extrem de dificile pentru partea ucraineană.
„Sarcina diplomației este de a ajunge la compromisuri. În cele din urmă, acestea vor implica întotdeauna concesii dureroase”, a atras atenția șeful diplomației germane.
Totuși, șeful diplomației germane a subliniat că decizia privind acceptarea condițiilor de pace trebuie să aparțină exclusiv ucrainenilor, inclusiv printr-un referendum național, dacă va fi cazul. El a arătat că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru o pace durabilă și că acestea depind în principal de Statele Unite.
Un plan de pace în 28 de puncte, asociat anturajului președintelui american Donald Trump și considerat favorabil Rusiei, a devenit public în urmă cu aproximativ două săptămâni. Potrivit unei declarații recente a lui Volodimir Zelenski, documentul a fost între timp redus la 20 de puncte.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.