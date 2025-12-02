Potrivit imaginilor difuzate de televiziunea rusă, întâlnirea a avut loc marți, la Kremlin. Vladimir Putin a fost însoțit de consilierul său diplomatic Iuri Ușakov și de emisarul pentru probleme economice internaționale Kirill Dmitriev.

De partea americană, Steve Witkoff a fost însoțit de Jared Kushner, ginerele președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Discuțiile au vizat planul promovat de administrația americană pentru o eventuală încheiere a conflictului din Ucraina.

The meeting between Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, and Putin has started in the Kremlin. Dmitriev and Putin’s aide Ushakov are also present. https://t.co/3EnTnH9059 pic.twitter.com/dIH15WRB6R — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 2, 2025

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită în Irlanda, a declarat că percepe un anumit optimism legat de accelerarea negocierilor și de interesul manifestat de Statele Unite față de acest proces.

În același timp, liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina nu are o alternativă reală la utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea efortului de război, în lipsa unor soluții rapide și clare pentru sprijinul financiar.

Președintele american Donald Trump a declarat marți că războiul din Ucraina reprezintă o situație complicată, pe care a descris-o drept o adevărată mlaștină. El a subliniat că nu este vorba despre un conflict ușor de rezolvat.

Declarațiile au fost făcute la începutul ultimei reuniuni din acest an a cabinetului prezidențial, în contextul în care administrația sa încearcă să contureze un cadru de negociere acceptabil pentru părțile implicate.

Tot marți, Vladimir Putin a susținut că Rusia nu dorește un conflict cu statele europene care sprijină Ucraina, însă a avertizat că Moscova este pregătită de confruntare dacă aceste țări își doresc război.

Președintele rus a acuzat susținătorii europeni ai Kievului că formulează cereri despre care știu că sunt inacceptabile pentru Rusia, cu scopul de a bloca procesul de pace și de a acuza ulterior Moscova de lipsă de cooperare.

Ministrul german de externe Johann Wadephul a apreciat că Ucraina ar putea fi nevoită să facă concesii dureroase, inclusiv teritoriale, pentru a obține încetarea invaziei ruse. În opinia sa, diplomația presupune compromisuri, iar negocierile de pace vor fi extrem de dificile pentru partea ucraineană.

„Sarcina diplomației este de a ajunge la compromisuri. În cele din urmă, acestea vor implica întotdeauna concesii dureroase”, a atras atenția șeful diplomației germane.

Totuși, șeful diplomației germane a subliniat că decizia privind acceptarea condițiilor de pace trebuie să aparțină exclusiv ucrainenilor, inclusiv printr-un referendum național, dacă va fi cazul. El a arătat că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru o pace durabilă și că acestea depind în principal de Statele Unite.

Un plan de pace în 28 de puncte, asociat anturajului președintelui american Donald Trump și considerat favorabil Rusiei, a devenit public în urmă cu aproximativ două săptămâni. Potrivit unei declarații recente a lui Volodimir Zelenski, documentul a fost între timp redus la 20 de puncte.