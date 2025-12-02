Vladimir Putin a susținut că, în prezent, acțiunile Rusiei în Ucraina se desfășoară cu prudență și într-un mod „chirurgical”. Totuși, el avertizează că, dacă Europa ar decide brusc să declanșeze un război împotriva Rusiei, situația s-ar schimba radical, iar Moscova nu ar mai avea cu cine să negocieze.

Liderul rus a insistat că pregătirea militară a țării sale este completă și că nu ar exista nicio îndoială în acest sens, conform AFP.

„Dacă Europa vrea brusc să înceapă un război cu noi și chiar începe unul, atunci s-ar putea ivi foarte repede o situație în care nu vom avea cu cine să negociem. În ceea ce privește Ucraina, acționăm chirurgical, cu prudență. Acesta nu este un război în sensul direct, modern al cuvântului. Dar dacă Europa vrea brusc să se lupte cu noi și începe, suntem pregătiți chiar acum. Nu există nicio îndoială în privința asta”, a declarat Putin.

Un alt punct major al declarațiilor președintelui rus vizează Ucraina. În contextul atacurilor recente asupra petrolierelor, Rusia intenționează să extindă acțiunile militare asupra porturilor ucrainene și a navelor care fac escală în aceste porturi. În plus, Putin a sugerat că ar putea lua în considerare măsuri de represalii împotriva navelor aparținând țărilor care sprijină Ucraina în aceste operațiuni.

„Dacă acest lucru continuă, vom lua în considerare posibilitatea unor măsuri de represalii împotriva navelor acelor țări care ajută Ucraina în desfășurarea acestor operațiuni de piraterie”, a mai spus Putin.

Putin a reluat acuzațiile la adresa țărilor europene, susținând că acestea nu urmăresc pacea și că, de fapt, susțin continuarea războiului. În opinia sa, propunerile europene pentru soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina sunt inacceptabile pentru Rusia și au scopul de a transfera responsabilitatea eșecului procesului de pace asupra Moscovei. Liderul rus a afirmat că modificările propunerilor europene, chiar și atunci când sunt făcute în contextul negocierilor cu președintele Donald Trump, vizează blocarea întregului proces de pace.