Autoritățile din Rusia susțin că decizia de a închide accesul la WhatsApp a fost accelerată de divulgarea unei conversații legate de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina.

Anton Gorelkin, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politica informațională, a transmis că acest incident ar fi fost un factor suplimentar important în luarea măsurilor împotriva aplicației.

Gorelkin a afirmat că s-a ajuns la concluzia că administratorii WhatsApp ar tolera folosirea platformei în scopuri ilegale și ar fi implicați activ în divulgarea datelor utilizatorilor. În opinia sa, compania nu ar fi reacționat la avertismentele transmise de autoritățile ruse și, odată cu blocarea completă, nu va putea face altceva decât să încerce să se justifice în fața utilizatorilor din Rusia.

„Din informațiile mele, un factor suplimentar (dar important) care a accelerat măsurile extreme împotriva WhatsApp a fost recentul scandal legat de scurgerea informațiilor din negocierile diplomatice. S-a ajuns la concluzia că proprietarii aplicației de mesagerie nu numai că închid ochii la utilizarea acesteia în scopuri ilegale, ci participă activ la acest lucru”, a scris Gorelkin, potrivit Interfax.

Vinerea trecută, Roskomnadzor a transmis că WhatsApp ar putea fi complet blocată pe teritoriul Rusiei. Instituția a motivat posibilul blocaj prin faptul că aplicația ar fi folosită de teroriști, recrutori și escroci, iar compania nu ar respecta legislația rusă. Potrivit autorității de reglementare, serviciul continuă să ignore cerințele impuse de lege, în ciuda popularității uriașe în rândul populației.

„WhatsApp continuă să încalce legislația rusă. Aplicația de mesagerie este folosită pentru organizarea și desfășurarea de acțiuni teroriste pe teritoriul țării, pentru recrutarea autorilor acestora, pentru fraude și alte infracțiuni împotriva cetățenilor noștri”, a transmis serviciul de presă al Roskomnadzor.

WhatsApp este una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din Rusia și are o audiență estimată la aproape 100 de milioane de utilizatori. Un alt membru al Comitetului Dumei pentru politica informațională, Anton Nemkin, a declarat anterior că blocarea aplicației este doar o chestiune de timp, lăsând să se înțeleagă că decizia politică este deja conturată.

Anton Gorelkin a susținut că interzicerea WhatsApp nu s-ar limita doar la Rusia. El a exprimat convingerea că și alte state ar putea adopta măsuri similare, invocând riscuri legate de securitatea informațiilor și de protecția datelor. Potrivit acestuia, unele țări ar putea urma exemplul Rusiei fără a aștepta noi scandaluri legate de scurgeri de informații sau de siguranța utilizatorilor.

Oficialul rus a mai arătat că lipsa de reacție a companiei la solicitările autorităților locale reprezintă un semnal clar că platforma nu ar respecta regulile impuse pe piețele naționale.

La începutul săptămânii trecute, Bloomberg a publicat detalii dintr-o conversație dintre trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, și asistentul președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov. Potrivit informațiilor apărute, discuția ar fi vizat un posibil plan de pace în 20 de puncte și condiții legate de furnizarea de armament către Ucraina.

După apariția acestor informații, Ușakov a declarat pentru presa rusă că între Moscova și Washington au loc unele conversații prin WhatsApp și că acestea pot fi, într-un fel sau altul, interceptate. Această afirmație a fost folosită de oficialii ruși pentru a susține ideea că aplicația nu oferă un nivel suficient de securitate și că reprezintă un risc pentru comunicațiile sensibile.