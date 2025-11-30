În declarațiile sale de la România TV, Sorin Grindeanu a detaliat că, în opinia sa, explicațiile oferite până acum în legătură cu zborul și prăbușirea dronelor nu au fost satisfăcătoare. El a precizat că afirmațiile lui Traian Băsescu, care a semnalat o gestionare deficitară, reflectă o problemă reală, vizibilă pentru oricine urmărește traseele făcute publice.

Grindeanu a oferit și o descriere a traseului parcurs de unele dintre drone, explicând că aparatele au intrat în spațiul aerian românesc prin zona Tulcea, apoi au traversat către Galați, au trecut prin județul Vrancea și au ajuns în Vaslui.

Ulterior, resturi au fost identificate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și într-o localitate din Vaslui. Potrivit lui, un astfel de parcurs ridică inevitabil semne de întrebare privind capabilitatea României de a detecta și intercepta astfel de aparate.

„Pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate, că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să-ţi intre pe la Tulcea, după aceea face o curbă, intră pe la Galaţi, face acea curbă prin Vrancea şi intră pe Vaslui şi apoi se aşează, am văzut, pe o casă în Republica Moldova şi una într-un plop în Vaslui. Nu cred că e o imagine bună”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că, dincolo de percepția publică, preocuparea sa principală rămâne buna funcționare a mecanismelor instituționale, în special cele care țin de securitatea națională și de reacția operativă în astfel de situații.

Grindeanu a amintit că a trecut deja o lună de când i-a cerut oficial prim-ministrului să se prezinte în Parlament, în cadrul unei sesiuni la „Ora Prim-ministrului”, pentru a expune o analiză completă privind situația de securitate. El a precizat că, la momentul solicitării, premierul ar fi ezitat să stabilească o dată, iar ulterior nu a existat nicio clarificare privind momentul prezentării.

În opinia președintelui PSD, o asemenea întârziere nu este justificată în contextul repetatelor incidente cu drone, fapt care afectează în mod direct încrederea publică în capacitatea statului de a gestiona riscurile de securitate. El a precizat că a transmis din nou solicitarea prin intermediul echipei sale, reiterând că astfel de teme nu pot fi amânate.

„E o lună deja de când i-a cerut primului ministru să vină în Parlament şi să prezinte un fel de radiografie care ţine de siguranţa securitatea naţională şi să ne spună care sunt planurile de viitor”, a declarat Grindeanu.

Acesta a continuat explicând că așteptările sale sunt clare și că subiectul nu poate fi tratat superficial:

„I-am transmis şi cabinetul meu a transmis către cabinetul primului ministru că acest lucru nu poate fi ignorat, că aşteptăm din partea domniei sale să ne transmită o dată când vine în Parlament la ora Prim ministrului. Nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru”.

Liderul social-democrat a insistat asupra faptului că autoritățile trebuie să clarifice public atât măsurile luate până acum, cât și eventualele schimbări necesare în structurile de apărare aeriană, pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

În paralel cu declarațiile lui Grindeanu, fostul președinte Traian Băsescu a abordat la rândul său subiectul într-o intervenție publică recentă, criticând modul în care România răspunde la pătrunderea dronelor în spațiul său aerian. El a afirmat că, în ciuda faptului că România deține aeronave Eurofighter și F-16, intervențiile din ultimele săptămâni nu au dus la neutralizarea niciunui aparat.

Băsescu a comentat că autoritățile anunță ridicarea avioanelor de vânătoare, însă rezultatul nu indică o capacitate reală de oprire a acestor drone. În opinia sa, repetarea incidentelor duce la percepția că statul nu își poate controla eficient spațiul aerian, ceea ce diminuează credibilitatea României.

„O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti”, a transmis Băsescu.

El a sugerat că problemele pot avea două cauze: fie lipsa echipamentelor necesare pentru doborârea dronelor, fie lipsa pregătirii adecvate pentru folosirea tehnologiei disponibile.