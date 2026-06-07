Producătorii auto din UE și Regatul Unit solicită Bruxelles-ului amânarea tarifelor pentru vehiculele electrice

Producătorii auto din Uniunea Europeană și Regatul Unit solicită Bruxelles-ului amânarea tarifelor pentru vehiculele electrice care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Cererea vizează menținerea comerțului fără taxe între cele două piețe deoarece capacitatea europeană de producție a bateriilor nu s-a dezvoltat suficient pentru noile cerințe.

Producătorii auto europeni și britanici fac presiuni asupra Bruxelles-ului pentru a amâna următoarea fază a tarifelor pentru vehiculele electrice post-Brexit, expunând o discrepanță tot mai mare între ambițiile politicii industriale a Europei și lanțurile de aprovizionare cu baterii necesare pentru a le susține.

În conformitate cu Acordul de comerț și cooperare UE-Regatul Unit, vehiculele electrice care circulă între Uniunea Europeană și Regatul Unit trebuie să respecte reguli de origine mai stricte pentru a continua să se califice pentru comerțul fără tarife. Aceste reguli sunt menite să asigure că o parte suficientă a unui vehicul și a bateriei sale este produsă în UE sau în Regatul Unit, în loc să se bazeze pe componente importate din țări terțe.

Problema este că industria bateriilor nu s-a dezvoltat suficient de rapid pentru a respecta calendarul. Regulile actuale au fost deja prelungite o dată, după ce ambele părți au acceptat că sectorul nu era pregătit pentru cerințe mai stricte care urmau să intre în vigoare în 2024. Consiliul Uniunii Europene a aprobat această prelungire în decembrie 2023, menținând regulile existente în vigoare până la sfârșitul anului 2026.

Dacă nu există o altă ajustare, vehiculele care nu îndeplinesc noile praguri de conținut local s-ar putea confrunta cu tarife vamale atunci când sunt comercializate peste Canalul Mânecii începând cu 1 ianuarie 2027. Comisia Europeană a descris măsura anterioară drept o „prelungire unică”, menită să ofere industriei mai mult timp pentru a construi baza necesară de aprovizionare cu baterii europene.

Problema nu mai este doar o chestiune tehnică care decurge din Brexit. A devenit un test al strategiei mai ample a Europei pentru vehiculele electrice, fabricarea de baterii și autonomia industrială. Bruxelles-ul a susținut în repetate rânduri că tranziția verde ar trebui să sprijine producția europeană și să reducă dependența de furnizorii externi. Cu toate acestea, sectorul vehiculelor electrice rămâne puternic expus lanțurilor de aprovizionare cu baterii asiatice, în special China.

Organismele industriale de ambele părți ale Canalului Mânecii au avertizat timp de mai mulți ani că termenul era dificil de respectat. Asociația Producătorilor Europeni de Automobile a susținut anterior că regulile riscă să perturbe una dintre cele mai importante piețe de export ale Europei, menționând că Regatul Unit este cea mai mare piață de export de vehicule din UE ca volum și că UE rămâne de departe cea mai mare piață pentru exporturile de vehicule din Regatul Unit. Informarea sa privind regulile de origine a avertizat că constrângerile legate de aprovizionarea cu baterii ar putea expune comerțul cu vehicule electrice la tarife vamale.

Producătorii britanici au prezentat o argumentație similară. Societatea Producătorilor și Comercianților de Autovehicule a avertizat că regulile mai stricte care vor intra în vigoare în 2027, combinate cu pragurile de conținut local și incertitudinea cu privire la definiții, ar putea pune în pericol comerțul cu vehicule electrificate. Într-o declarație recentă privind comerțul dintre Marea Britanie și UE, SMMT a declarat că protejarea comerțului auto transcanal rămâne o prioritate stringentă pentru industrie.

Regulile care urmează să se aplice din 2027 impun ca o proporție mult mai mare din valoarea vehiculelor și a bateriilor să provină din UE sau Regatul Unit. Acestea au fost concepute pentru a încuraja investițiile în producția locală și pentru a împiedica construirea pieței europene de vehicule electrice în jurul bateriilor importate. În practică, însă, calendarul riscă acum să penalizeze producătorii înainte de a fi formată baza de aprovizionare necesară.

Sectorul auto susține că tarifele ar crește costurile într-un moment în care vânzările de vehicule electrice rămân sensibile la prețuri, iar producătorii se confruntă cu o concurență intensă din partea mărcilor chineze. Conform rapoartelor actuale privind impulsul reînnoit al industriei, producătorii de automobile solicită din nou o amânare, deoarece capacitatea de producție de baterii a Europei nu a crescut în ritmul asumat atunci când a fost convenită prelungirea anterioară.

Un tarif de 10% nu ar afecta doar exportatorii. De asemenea, ar putea influența prețurile de consum, ar putea reduce disponibilitatea modelelor și ar putea îngreuna accelerarea de către guvernele europene a abandonării mașinilor cu motor cu ardere internă. Guvernul britanic a susținut o observație similară atunci când a fost convenită prelungirea anterioară, spunând că acordul a evitat tarifele care ar fi putut afecta comerțul cu vehicule electrice între Regatul Unit și UE.

Pentru UE, disputa este incomodă din punct de vedere politic. O nouă amânare ar fi prezentată de industrie ca un pas practic pentru a proteja competitivitatea. Dar ar echivala, de asemenea, cu o recunoaștere a faptului că calendarul inițial de localizare a fost prea optimist. O a doua amânare ar ridica întrebări cu privire la faptul dacă politica industrială europeană este însoțită de capacitatea de producție reală.

Regatul Unit se confruntă cu o presiune similară. Industria sa auto depinde în mare măsură de exporturile către UE, în timp ce mai mulți producători majori operează lanțuri de aprovizionare integrate care traversează Canalul Mânecii. Producătorii britanici ar fi expuși dacă vehiculele lor nu ar respecta regulile. În același timp, baza proprie de producție de baterii a Regatului Unit rămâne limitată, în ciuda eforturilor repetate ale guvernului de a atrage investiții.

Argumentul nu este dacă producția locală de baterii contează. Majoritatea factorilor de decizie politică și a producătorilor europeni sunt de acord că da. Disputa se referă la termen, costuri și credibilitate. Dacă regulile sunt aplicate înainte ca lanțurile de aprovizionare să fie gata, producătorii s-ar putea confrunta cu tarife pentru utilizarea componentelor pe care Europa nu a fost încă capabilă să le producă la o scară suficientă. Dacă regulile sunt amânate din nou, stimulentul pentru localizarea producției ar putea slăbi.

Aceasta este dilema centrală pentru Bruxelles. Regulile de origine ar trebui să susțină suveranitatea industrială. Dar dacă sunt introduse înainte de realitatea pieței, riscă să devină o taxă pe producția europeană și britanică. Acest lucru nu ar fi în beneficiul niciunei părți, într-un moment în care ambele se confruntă cu concurența producătorilor chinezi, presiunea de a reduce prețurile vehiculelor electrice și incertitudinea privind cererea consumatorilor.

Cazul ilustrează, de asemenea, o slăbiciune mai amplă a agendei europene privind tehnologiile curate. Obiectivele și regulile comerciale pot fi redactate rapid, dar fabricile, contractele de aprovizionare, forța de muncă calificată, prelucrarea mineralelor și producția de celule de baterii necesită ani de zile pentru a fi construite. Un briefing al Serviciului de Cercetare al Parlamentului European a menționat deja că sectorul european al bateriilor pentru vehicule electrice nu era suficient dezvoltat atunci când părțile au convenit să extindă regulile.

Pentru Bruxelles, următoarea decizie va avea implicații dincolo de relația cu Regatul Unit. Dacă Comisia se opune unei întârzieri, aceasta va semnala că Europa trebuie să accepte dificultăți pe termen scurt pentru a impune localizarea bateriilor. Dacă va fi de acord cu o altă prelungire, va recunoaște că continentul încă nu este pregătit să își susțină propriile reguli privind lanțul de aprovizionare pentru vehicule electrice.

Orice rezultat va expune același fapt fundamental: tranziția către vehiculele electrice a Europei rămâne dependentă de o bază de aprovizionare cu baterii care nu s-a dezvoltat cu viteza așteptată de factorii de decizie.