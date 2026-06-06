Comisia Europeană vrea să limiteze influența Chinei asupra economiei. Companiile ar putea să se confrunte cu noi limitări

Comisia Europeană lucrează la un nou instrument menit să reducă dependența Uniunii Europene de China și să prevină apariția unor blocaje în aprovizionarea cu materiale și componente esențiale. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, în cadrul Forumului de Securitate Economică de la Bruxelles.

Potrivit oficialului european, experiențele recente legate de aprovizionarea cu cipuri și pământuri rare au demonstrat necesitatea unei schimbări majore în politica economică a Uniunii Europene, conform Euronews.

Noua inițiativă urmărește să încurajeze diversificarea lanțurilor de aprovizionare și să reducă riscul ca firmele europene să depindă de un singur furnizor, în special de China.

Maroš Šefčovič a explicat că una dintre variantele analizate presupune obligarea companiilor să se aprovizioneze de la cel puțin trei furnizori diferiți. Forma finală a propunerii și cadrul legal urmează însă să fie stabilite.

Măsura ar avea rolul de a preveni situațiile în care întreruperea livrărilor dintr-o singură țară poate afecta sectoare industriale întregi. Totuși, există posibilitatea ca unele companii europene să privească cu reticență această inițiativă, în condițiile în care diversificarea furnizorilor poate duce la creșterea costurilor de producție.

Anunțul vine după dificultățile întâmpinate de industrii strategice europene anul trecut, când China a blocat exporturile de pământuri rare, materii prime esențiale pentru tehnologiile verzi și industria de apărare. Tot atunci au fost afectate și livrările de cipuri utilizate în industria auto.

Comisarul european a subliniat că securitatea economică reprezintă o responsabilitate comună și că firmele trebuie să trateze riscurile geopolitice ca parte integrantă a activității lor.

Un exemplu relevant a fost cazul producătorului de cipuri Nexperia. În 2025, autoritățile olandeze au preluat controlul companiei din cauza temerilor că proprietarul chinez, Wingtech Technology, ar putea transfera în China operațiuni-cheie și proprietate intelectuală. Ca reacție, Beijingul a blocat temporar exporturile unor cipuri esențiale pentru produsele Nexperia și pentru industria auto europeană.

Problema nu se limitează la semiconductori. Uniunea Europeană este puternic dependentă și de pământurile rare procesate în China.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 90% din pământurile rare utilizate la nivel european sunt rafinate și procesate de gigantul asiatic.

În timpul tensiunilor comerciale de anul trecut dintre China și Statele Unite, Beijingul a suspendat, de asemenea, exporturile de pământuri rare. Livrările au fost reluate după câteva săptămâni de negocieri, însă acordul obținut este valabil doar până în octombrie 2026, ceea ce menține incertitudinile privind securitatea aprovizionării Europei.

Relațiile dintre Bruxelles și Beijing continuă să se deterioreze pe fondul pregătirii unor noi instrumente europene menite să protejeze piața comunitară de supracapacitatea industrială a Chinei.

Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu un deficit comercial record de 359,9 miliarde de euro în relația cu China și întâmpină dificultăți în încercarea de a crea condiții concurențiale echitabile, în ciuda dialogului permanent dintre cele două părți.

Mai multe state membre, printre care Franța, Italia, Spania, Țările de Jos și Lituania, au cerut Comisiei Europene să adopte o poziție mai fermă și să utilizeze noi instrumente de apărare comercială împotriva practicilor considerate incorecte.

Planurile Uniunii Europene riscă însă să amplifice tensiunile comerciale cu China. Beijingul a avertizat deja că ar putea adopta măsuri de retorsiune dacă accesul companiilor chineze pe piața europeană va fi restricționat.

Două proiecte legislative europene aflate în pregătire, Actul pentru Accelerarea Industriei și Actul privind Securitatea Cibernetică, care urmăresc înăsprirea condițiilor de acces pe piața UE pentru firmele chineze, au generat deja amenințări cu represalii din partea autorităților chineze.

În acest context, oficialii europeni încearcă să reducă dependențele strategice fără a declanșa un conflict comercial de amploare cu una dintre cele mai importante economii ale lumii.