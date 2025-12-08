Taxa de cogenerare are ca obiectiv creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea securității alimentării cu energie pe piața din România. Furnizorii de energie electrică facturează această contribuție consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare, pentru energia livrată.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență se evidențiază separat în factură, pe un rând distinct, care include denumirea produsului, cantitatea de energie electrică facturată, valoarea unitară a contribuției și valoarea totală a acesteia. Valoarea totală se calculează ca produs între valoarea unitară aprobată de ANRE și cantitatea de energie electrică consumată.

ANRE determină anual valoarea contribuției pe baza costurilor și veniturilor realizate și prognozate, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de ajustare la începutul semestrului al II-lea. În prezent, valoarea contribuției în vigoare din 1 noiembrie 2022 este de 0,00333 lei/kWh, exclusiv TVA, conform Ordinului ANRE nr. 130/2022.

„Durata inițială a schemei a fost 2011–2023 și ulterior a fost prelungită până în anul 2033. Valoarea taxei a evoluat în această perioadă urmând să atingă valoarea de 0,00136 lei/kWh începând cu 1 noiembrie 2025, când va crește cu 62% / 0,0052 lei/kWh (de la 0,0084 la 0,0136 lei/kWh)”, a explicat expertul în energie Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).

Taxa de cogenerare a fost majorată începând cu noiembrie, iar efectele acestei majorări se vor resimți în facturile din ianuarie 2026. Românii plătesc această taxă pentru fiecare kWh consumat, pentru finanțarea construcției de noi centrale și modernizarea celor existente, cu eficiență superioară, pentru producerea de energie electrică și termică mai ieftină pe termen lung. În timp, însă, scopul inițial al taxei a fost modificat, fiind utilizată pentru a continua subvenționarea sistemului de producție a energiei termice.

Durata inițială a schemei a fost 2011-2023 și a fost prelungită până în 2033. Valoarea taxei va crește de la 0,0084 la 0,0136 lei/kWh începând cu 1 noiembrie 2025, ceea ce reprezintă o majorare de 62%. Această creștere va determina un impact de 0,5% asupra prețului energiei electrice, o majorare relativ mică, dar care ridică probleme de echitate între consumatori.

„Astfel, în iarna 2025/2026 avem o creștere a prețului energiei termice pentru consumatorul final cu 6%, din cauza creșterii TVA de la 5 la 11%. În acest context costul mediu cu energia termică în București în lunile de iarnă 2025/2026 vor fi mai mari cu cca 24 lei/lună la o garsonieră până la 54 lei/lună la un apartament cu 4 camere”, a mai spus expertul în energie.

Începând cu 1 noiembrie 2025, va fi aplicat un TVA redus de 11% pentru termoficare, valabil până la 31 martie 2026, destinat încălzirii populației, școlilor, spitalelor și altor instituții publice, conform Legii nr. 39/2023 și Codului Fiscal actualizat. Prețul facturat către populație pentru o gigacalorie în București, de la această dată, va fi de 366,94 lei cu TVA. Această măsură va conduce la o creștere de 6% a prețului energiei termice pentru consumatorul final în sezonul rece 2025/2026, ceea ce va însemna un cost suplimentar de aproximativ 24 lei/lună pentru o garsonieră și până la 54 lei/lună pentru un apartament cu patru camere.