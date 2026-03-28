Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a criticat public acțiunile liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care le consideră o „aventură politică” ce poate pune în pericol stabilitatea actualei coaliții de guvernare. Liberalul i-a cerut acestuia să revină la dialog și să respecte angajamentele asumate prin protocolul de guvernare.

Ciucu a subliniat că Partidul Național Liberal nu a inițiat și nu a alimentat conflictul politic actual, dar rămâne ferm în respectarea înțelegerilor politice existente.

”Ce face domnul Grindeanu mi se pare că este o aventură politică, o aventură care nu ştiu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că în acest context internaţional cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă peste criza internaţională, care duce la creştea dobânzilor, ar creşte şi mai mult dobânzile”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Liderul liberal a avertizat că o eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar închide definitiv posibilitatea unei noi colaborări între cele două partide. În opinia sa, stabilitatea politică nu poate fi tratată superficial.

El a adăugat că, în cazul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi demis, liberalii nu vor mai intra într-o altă formulă de guvernare alături de social-democrați.

”De aceea, eu mă aştept şi cer domnului Grindeanu, în mod foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa Guvernului, în coaliţie, să mergem mai departe aşa cum am decis şi au decis în momentul în care au semnat protocolul de guvernare”.

Ciprian Ciucu a atras atenția și asupra implicațiilor economice ale unei posibile crize politice, subliniind că instabilitatea internă poate duce la creșterea costurilor de finanțare ale statului.

În acest context, el a explicat că majorarea dobânzilor, pe fondul tensiunilor politice și al contextului internațional, ar putea afecta direct bugetele locale și investițiile publice, inclusiv în marile orașe.

”Dar Partidul Naţional Liberal este un partid demn, nu s-a lăsat călcat în picioare de astfel de manevre politice. De aceea, la ultima şedinţă a Biroului Politic Naţional am şi spus foarte clar: dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliţie cu PSD. Adică nu ne putem juca de-a coaliţiile. Avem o coaliţie, avem un protocol, suntem oameni serioşi”.

Referindu-se la premierul Ilie Bolojan, Ciucu a afirmat că acesta încearcă să mențină echilibrul în coaliție pentru a asigura continuitatea actului de guvernare. În același timp, el a remarcat că nivelul de încredere de care se bucură premierul în sondaje este semnificativ mai mare decât cel al partidului.

Liderul liberal a mai punctat că una dintre problemele actuale ale PNL este lipsa unui transfer suficient de imagine și încredere de la liderii individuali către partid. În opinia sa, incertitudinile din interiorul formațiunii au contribuit la această situație.

Ciucu a sugerat că stabilizarea internă a partidului ar putea îmbunătăți percepția publică și ar consolida poziția PNL pe scena politică.

”Uitaţi-vă la Ilie Bolojan, cu toate tunurile care au fost puse pe domnia sa, este în continuare de două-trei ori mai sus în sondaje, în încrederea populaţiei, decât partidul. O problemă pe care o avem la partid este că nu se face transferul dinspre domnia sa şi dinspre mine suficient către partid. Şi unu dintre motive a fost această incertitudine din partid, că n-ar fi susţinut suficient. Dacă terminăm cu tensiunile interne, sunt convins că acest transfer se va face şi către partid”, a adăugat liberalul.

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat că nu deține o majoritate stabilă în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), motiv pentru care este nevoit să poarte negocieri politice constante pentru a asigura adoptarea proiectelor administrative. Discuțiile includ inclusiv formațiuni precum PSD și AUR.

Edilul a explicat că, în actualul context politic fragmentat, funcționarea administrației depinde de capacitatea de a construi majorități variabile, formate prin dialog și compromis între partide.

Ciprian Ciucu a subliniat că există o colaborare politică funcțională cu PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei, însă aceasta nu garantează un control stabil al voturilor în Consiliul General.

În opinia sa, majoritatea poate deveni extrem de fragilă, putând fi influențată de absențe sau schimbări de poziție ale consilierilor. Edilul a explicat că, teoretic, ar putea obține o majoritate minimă dacă toți consilierii ar participa și ar vota consecvent, însă acest scenariu este rar în practică.

”Am o colaborare politică foarte bună cu partidul meu, evident, Partidul Naţional Liberal, cu USR, cu partidul REPER care are trei consilieri în Consiliul General, cu PMP şi cu Forţa Dreptei (…) Deci, teoretic, aş putea, dacă toată lumea ar participa la Consiliul General, la şedinţe, să am o majoritate cu un singur vot. Deci dacă cineva defectează sau este cumpărat sau lipseşte..”, a declarat Ciprian Ciucu, în interviul difuzat sâmbătă.

Întrebat despre expresia „consilier cumpărat”, primarul general a vorbit despre posibile mecanisme indirecte de influență politică, fără a afirma existența unor dovezi concrete privind plăți pentru voturi.

Acesta a precizat că nu are informații despre tranzacții financiare în schimbul voturilor, însă a menționat că în politică pot exista diverse forme de recompensare, precum funcții în consilii de administrație sau alte poziții administrative, inclusiv în structuri din afara Capitalei.

Pentru a asigura funcționarea administrației locale, Ciprian Ciucu a confirmat că negociază proiecte inclusiv cu PSD și AUR, în condițiile în care majoritatea din CGMB este instabilă și depinde de voturi fluctuante.

El a subliniat că rolul unui primar este acela de a construi majorități funcționale, chiar și prin compromisuri politice, atunci când acestea sunt necesare pentru implementarea proiectelor de interes public.

Ciucu a afirmat că deciziile administrative sunt rezultatul unor negocieri complexe între viziuni politice diferite, iar compromisul este uneori necesar pentru a avansa proiectele orașului.

În acest sens, el a dat exemplul unor proiecte de infrastructură care au fost ajustate în urma discuțiilor cu alți actori politici, pentru a ajunge la un consens funcțional.