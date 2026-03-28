Sorin Grindeanu, la Târgoviște: Nu putem fi prizonierii unei guvernări care ia pâinea de pe masa românilor!

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a propus social-democraţilor, în cadrul Conferinţei Judeţene a Ligii Aleşilor Locali de la Târgovişte, să iniţieze schimbări în partid și în guvern.

„Nu pot să nu spun că cele 45% cât reprezintă PSD în interiorul acestei coaliţii (de guvernare – n.r.) nu ne pun pe poziţia de prim partid în această coaliţie. Da, a fost acea negociere anul trecut în care USR împreună cu PNL au venit şi au spus că ei împreună au această propunere de prim-ministru şi atunci am făcut acest protocol ca, începând de la anul, PSD să vină să preia funcţia de prim-ministru. Dar, vă spun încă o dată, nici eu, nici colegii din conducerea partidului n-am anticipat că lucrurile vor merge în această formă şi, vă repet, noi am venit cu bună-credinţă, încercând să guvernăm pentru oameni, cu proiecte la Anghel Saligny, cu proiecte pentru pensionari, pentru persoanele vulnerabile”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că cetăţenii observă că majoritatea deciziilor guvernamentale sunt luate de premier, însă partidul îl menţine în funcţie.

„Ştiu, îmi spune mama, îmi spun oamenii cu care mă întâlnesc: am înţeles, ştim că majoritatea deciziilor le ia primul ministru, dar voi îl ţineţi. Eu vă propun să facem schimbări. Aşa că vă mulţumesc. În 20 aprilie ne vedem la vot”, le-a transmis Grindeanu aleşilor PSD din Dâmboviţa.

Sorin Grindeanu a subliniat că prezența PSD într-o coaliție de guvernare trebuie justificată prin rezultate concrete pentru populație. Liderul social-democrat a afirmat că partidul nu trebuie să rămână în alianțe doar de dragul stabilității politice.

„O coaliţie cu Partidul Social Democrat în parte îşi are rostul atâta timp cât aduce bunăstare românilor, cât românii trăiesc mai bine. Altfel, n-avem de ce să mai facem parte dintr-o coaliţie care guvernează în acest mod. Şi vă spun răspicat acest lucru, fără niciun fel de, să spunem, de nuanţă”, a mai spus Sorin Grindeanu.

„Nu putem fi prizonierii unei guvernări care ia pâinea de pe masa românilor!

Aceasta este concluzia primei întâlniri regionale cu filialele PSD din Regiunea Sud-Vest, unde toți colegii mei au fost de acord că nu putem sta la nesfârșit de dragul unei false stabilități care nu aduce prosperitate. Nu vom fi complici la o guvernare care ia decizii unilaterale și ignoră soarta românilor!

I-am ascultat pe primarii de comune și municipii, șefii de Consilii Județene sau consilierii locali, care ne-au spus că oamenii din comunitățile lor nu mai acceptă o guvernare care să se ascundă în spatele scuzelor. De aceea, orice decizie vom lua, o vom face gândindu-ne exclusiv la interesul românilor!

Le mulțumesc tuturor colegilor mei din Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Gorj care au spus lucrurilor pe nume, iar eu respect cuvântul lor. Este prima regională, dar sunt ferm convins că aceleași probleme vor fi ridicate și de ceilalți colegi din țară.

Pentru că sărăcia se vede peste tot și se simte de către toți românii.”

