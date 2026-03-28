Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, difuzată sâmbătă, despre relaţia sa cu premierul Ilie Bolojan.

”Una strict profesională. Eu îl cunosc pe domnul premier de mai mult timp. Mă rog, fiind din aceeaşi zonă, cumva, a ţării, am mai avut proiecte comune. Îl cunosc şi de când era preşedintele Consiliului Judeţean Bihor şi depunea prin PNRR proiecte la Ministerul Sănătăţii. Eu eram secretar de stat. O relaţie profesională. Uneori, sigur că e nevoie de mai multe argumente pentru a lua o decizie sau pentru a-l opri dintr-o direcţie sau în alta, cum a fost tăierea de 10% a personalului medical, sau mă rog, tot felul de alte lucruri. În primul rând, eu nu sunt în măsură să reproşez nimic unui premier. Dar da, uneori echilibrul se atinge cu un efort suplimentar de comunicare şi de argumente. L-am atins de cele mai multe ori”, a spus ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a fost întrebat și cum intenționează să voteze, în calitate de membru PSD, la referendumul intern privind susținerea lui Ilie Bolojan.

Alexandru Rogobete a declarat că are decis cum va vota la consultarea internă a PSD, dar a refuzat să dezvăluie alegerea sa pentru a evita interpretările sau speculațiile. Pe 20 aprilie, social-democrații vor decide dacă vor continua să îl sprijine pe premierul Ilie Bolojan și dacă vor menține guvernarea în parteneriat cu USR.

”Este o întrebare foarte grea cu un răspuns foarte greu de dat acum pentru că până în 20 aprilie se mai pot schimba multe. Eu nu sunt de mult în politică. Şi am învăţat că în politică lucrurile se schimbă des şi cu o viteză uriaşă. Nu vreau să mă antepronunţ. Nu vreau să vă dau un răspuns astăzi. Am în cap, ştiu ce voi vota, dar nu vreau să dau răspunsul pentru că el poate fi interpretat, poate fi speculat. Şi până în 20 se mai pot întâmpla multe”, a spus Alexandru Rogobete.

”Asta nu înseamnă că deciziile din coaliţie, din Guvern, din care şi PSD-ul face parte, au fost întotdeauna cele mai bune”, spune el. ”Dacă continuăm doar de dragul unei stabilităţi care poate fi reinstaurată într-o perioadă foarte scurtă, s-ar putea să aduci mult mai mult damage întregului context”, argumentează liderul PSD.

Pe 20 aprilie, social-democraţii urmează să decidă dacă rămân sau părăsesc Coaliţia, iar declaraţiile recente ale unor lideri sugerează o posibilă ieşire de la guvernare.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, având în vedere numeroasele probleme care necesită rezolvare, România nu are nevoie de o criză politică. El a adăugat că aşteaptă să vadă decizia PSD după 20 aprilie, când partidul va stabili dacă va continua să participe la guvernare.