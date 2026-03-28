Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a transmis un mesaj politic ferm în urma primei întâlniri regionale a PSD din zona Sud-Vest, unde reprezentanții partidului au analizat situația economică și socială din teritoriu și efectele deciziilor guvernamentale asupra populației.

Discuțiile au scos în evidență nemulțumiri puternice la nivelul administrațiilor locale, în special din județele Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Gorj, unde primari, președinți de consilii județene și consilieri au semnalat dificultăți tot mai mari în gestionarea problemelor comunităților.

”Nu putem fi prizonierii unei guvernări care ia pâinea de pe masa românilor! Aceasta este concluzia primei întâlniri regionale cu filialele PSD din Regiunea Sud-Vest, unde toți colegii mei au fost de acord că nu putem sta la nesfârșit de dragul unei false stabilități care nu aduce prosperitate. Nu vom fi complici la o guvernare care ia decizii unilaterale și ignoră soarta românilor!”, arată acesta.

În cadrul dezbaterilor interne, Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu poate susține pe termen nelimitat o formulă politică pe care o consideră ineficientă în raport cu nevoile reale ale cetățenilor. Acesta a transmis un mesaj critic privind lipsa de consultare și modul în care sunt adoptate unele decizii la nivel central.

Potrivit poziției exprimate, social-democrații consideră că politicile actuale au efecte negative asupra nivelului de trai, iar comunitățile locale resimt direct presiunea economică și socială.

Participanții la întâlnire au descris o situație dificilă în teritoriu, cu accent pe probleme legate de dezvoltarea locală, resurse limitate și scăderea capacității de susținere a proiectelor comunitare. În acest context, reprezentanții PSD au transmis că semnalele venite din județe indică o nemulțumire generalizată în rândul populației.

”I-am ascultat pe primarii de comune și municipii, șefii de Consilii Județene sau consilierii locali, care ne-au spus că oamenii din comunitățile lor nu mai acceptă o guvernare care să se ascundă în spatele scuzelor. De aceea, orice decizie vom lua, o vom face gândindu-ne exclusiv la interesul românilor!”, continuă Sorin Grindeanu.

Conducerea partidului a precizat că reuniunea din Sud-Vest reprezintă doar începutul unui proces amplu de consultare internă, care va continua în toate regiunile țării. Scopul acestor discuții este de a contura o poziție politică unitară, bazată pe realitățile economice și sociale din teren.

Sorin Grindeanu a subliniat că viitoarele decizii ale formațiunii vor fi orientate în funcție de interesele cetățenilor, cu accent pe măsuri care pot răspunde direct problemelor semnalate în comunități.