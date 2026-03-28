Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 4%, atingând 112,3 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 4,9%, până la 99,13 dolari pe baril. De la 27 februarie, cu o zi înainte de declanșarea atacurilor asupra Iranului de către Statele Unite și Israel, cotația Brent a urcat cu aproximativ 53%. Cu toate acestea, pe parcursul acestei săptămâni, prețul a înregistrat o scădere de peste 0,5%.

În același timp, petrolul WTI, care s-a apreciat cu 45% de la începutul conflictului, se menține la un nivel similar celui din săptămâna precedentă.

Traderii rămân prudenți în ceea ce privește declarațiile lui Donald Trump legate de negocierile cu Iranul. Potrivit Reuters, un oficial iranian a caracterizat propunerea transmisă de Statele Unite către Teheran, prin intermediul Pakistanului, drept „unilaterală și nedreaptă”.

”În ciuda discuţiilor despre dezescaladare, petrolul se tranzacţionează în funcţie de durata războiului, nu doar de titlurile din presă. Orice atac direct asupra infrastructurii petroliere sau un conflict prelungit ar putea determina pieţele să reevalueze rapid preţurile în sens ascendent”, a spus Priyanka Sachdeva, analist la Phillip Nova.

În timp ce Donald Trump a decis să prelungească termenul limită acordat Iranului pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, avertizând că, în caz contrar, infrastructura energetică a țării ar putea fi vizată, Statele Unite au mobilizat și mii de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu. Totodată, liderul american ia în calcul inclusiv opțiunea utilizării trupelor terestre pentru a prelua controlul asupra insulei Kharg, un punct strategic major pentru exporturile de petrol ale Iranului.

„Ne aşteptăm ca piaţa petrolului să devină imună la comentariile conciliante şi tonul optimist al lui Trump privind un acord, mai ales în contextul intenţiilor aparente de a trimite încă 10.000 de soldaţi spre Iran”, a transmis firma de consultanţă Ritterbusch & Associates într-o notă adresată clienţilor.

Conflictul cu Iranul a eliminat din piața globală aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi, iar Agenția Internațională pentru Energie consideră că actuala criză depășește, ca impact, cele două șocuri petroliere din anii 1970 luate împreună.

”În fiecare zi în care fluxurile prin strâmtoarea Ormuz rămân restricţionate, peste 10 milioane de barili de petrol lipsesc din piaţă, ceea ce tensionează şi mai mult oferta”, a declarat analistul UBS Giovanni Staunovo.

Analiștii de la Macquarie Group estimează că prețurile petrolului ar putea scădea rapid dacă războiul se apropie de final în perioada următoare, însă ar rămâne peste nivelurile de dinaintea conflictului. În schimb, în scenariul în care ostilitățile se prelungesc până la sfârșitul lunii iunie, cotațiile ar putea ajunge chiar și la 200 de dolari pe baril.

În același timp, producătorii ruși de petrol au avertizat cumpărătorii că ar putea invoca forța majoră pentru livrările din principalele porturi de la Marea Baltică, în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia.

Bursele europene au închis vineri în scădere, pe fondul incertitudinilor privind evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, după ce președintele SUA, Donald Trump, a decis să prelungească perioada de suspendare a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Iran, potrivit CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600 a încheiat ședința în scădere cu 0,9%, majoritatea sectoarelor înregistrând pierderi. La Londra, FTSE 100 s-a menținut aproape de nivelul de referință, în timp ce CAC 40 din Franța a coborât cu 0,9%, iar DAX din Germania a pierdut 1,3%. Aceasta a continuat tendința descendentă din sesiunea precedentă, investitorii încercând să interpreteze mesajele contradictorii privind negocierile de pace din regiune.

Joi seară, Donald Trump a anunțat prelungirea cu 10 zile, până pe 6 aprilie, a pauzei în atacurile asupra instalațiilor energetice iraniene, pentru a facilita continuarea negocierilor.