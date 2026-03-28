Fostul președinte Traian Băsescu nu este deloc de acord cu modul în care liderul Statelor Unite tratează aliații din NATO în acest moment.

Vineri seară, la România TV, Băsescu a declarat că liderul american Donald Trump are pretenții exagerate de la NATO atunci când solicită sprijin pentru conflictul din Iran.

Traian Băsescu a explicat că SUA nu au consultat partenerii din Alianță înainte de a acționa și că statele UE nu își pot permite să trimită soldați în afara spațiului NATO fără aprobarea Parlamentului.

Mai mult fostul președinte a reamintit că NATO acționează în afara spațiului său doar pe baza unui mandat al Consiliului de Securitate al ONU.

Traian Băsescu a adăugat că Trump nu a informat pe nimeni înainte de atac, acțiunea fiind urmată de o solicitare de ajutor către partenerii Alianței, ceea ce, în opinia sa, nu reflectă modul de funcționare al relațiilor internaționale între state.

„Statele UE nu-și permit acest lux (să ajute SUA în războiul contra Iranului – n.r.). Ca să trimiți un singur soldat în afara spațiului NATO, ai nevoie de aprobarea Parlamentului. Mai mult, NATO este o structură care nu acționează în afara spațiului său, decât în baza unui mandat al Consiliului de Securitate al ONU. Trump n-a informat pe nimeni când a declanșat atacul. A făcut boroboața, apoi a spus «Veniți și ajutați-mă». Nu funcționăm ca la grădiniță când e vorba despre state”, a explicat Traian Băsescu.

Reamintim că joi, 26 martie, Donald Trump a amenințat că Statele Unite ar putea reconsidera implicarea lor în apărarea aliaților europeni, ca urmare a reticenței mai multor țări de pe continent de a participa la conflictul cu Iranul.

Într-o declarație făcută la deschiderea ședinței cabinetului de la Washington, președintele american a criticat poziția exprimate de oficialii europeni, vizând în special comentariile atribuite cancelarului german Friedrich Merz, dar care fuseseră de fapt făcute de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

„Nu am fost consultați înainte, nu ne-a cerut nimeni părerea. Nu este războiul nostru, prin urmare nu vrem să fim atrași în el, ca să fiu foarte clar”, afirmase anterior Boris Pistorius.

Iar replica lui Trump a fost următoarea.