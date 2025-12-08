În intervenția sa la România TV, Gigi Becali a făcut o serie de comentarii acide la adresa Ancăi Alexandrescu, sugerând că epuizarea din campanie a arătat limitele acesteia.

„Eu eram sleit de puteri în campania electorală. Ea a ieșit pe la piață pe acolo și acum la față e terminată. Nici nu-i mai ardea nici de rezultat, era praf. Ea credea că așa e, stau la televizor, că la televizor are carismă. Credea că dacă stă pe scaun, moderează, zice cine tremură, marș și câștigă alegerile. Când candidezi e alta, în primul rând e greu ca femeie.”

Becali a vorbit și despre George Simion, apreciind eforturile liderului AUR în campania electorală:

„Săracul George Simion tot aleargă, muncește, a înnebunit, a slăbit, tot timpul cade pe locul doi. Nu câștigă niciodată.”

Patronul FCSB a spus că alegătorii din Capitală au făcut o alegere corectă:

„Ce am mai sesizat este că bucureștenii știu să aleagă.”

Potrivit lui Becali, prestația televizatã a lui Ciprian Ciucu a fost decisivă în percepția publică:

„Să știți că, ca specialist, ca om de administrație, l-a bătut în campanie electorală la televizor Ciucu. Aseară el a demonstrat că se pricepe și că a lucrat, că Bruxelles, că alea, că proiecte, adică este mai bun decât Băluță. Bucureștenii și-au dat seama că este priceput.”

Patronul FCSB consideră că o eventuală victorie a Ancăi Alexandrescu ar fi avut consecințe dramatice:

„Dacă Anca câștiga, în primul rând era terminată ea, în al doilea rând era terminată Realitatea. Realitatea fără ea e zero.”

Becali a lansat afirmații generalizatoare despre capacitatea femeilor de a gestiona o funcție atât de solicitantă:

„Nu poate o femeie la Primăria Capitalei, sunt demonstrații făcute științific. Femeia se îmbolnăvește la stres de 10 ori de cancer mai mult decât bărbatul.”

El a adăugat că o victorie ar fi copleșit-o pe Alexandrescu:

„Dumnezeu a salvat-o și pe ea pentru copiii ei. (…) Dacă ajungea acolo vai de capul ei, în primul rând era distrusă că nu știa încotro să o apuce. Dacă ieșea primar nu mai aveau bucureștenii nici apă caldă nici căldură.”

Deși îl consideră competent pe noul primar, Becali i-a transmis și un mesaj critic:

„Ciucu l-am văzut, se vede că se pricepe. Singurul lucru, să uite puțin de Monica Macovei, că am înțeles că ar fi fost cam servitorul ei. E și el bărbat, are și el nevastă, are copii, nu mai este un copil să stea la poala lui Monica Macovei.”