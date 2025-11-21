Din cuprinsul articolului

Sezonul concedierilor, analizat de Radu Georgescu: Mulți vor afla dureros diferența dintre firmă și familie

Expertul contabil Radu Georgescu avertizează, într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, că în România ar fi început „sezonul de decimare a angajaților”, fenomen pe care îl compară cu politicile dure de resurse umane practicate în marile corporații din anii trecuți.

El explică faptul că a înțeles rapid în carieră ce presupune acest tip de selecție, amintind perioada în care, la 29 de ani, a fost angajat director financiar în divizia financiară a General Electric.

Radu Georgescu a relatat că politica GE presupunea concedierea, anual, a 10% dintre angajați, indiferent că era vorba despre directori, manageri sau personal fără funcții de conducere, în timp ce cei mai performanți 10% ar fi fost recompensați cu bonusuri considerabile.

El a menționat că Jack Welch, CEO-ul companiei, ar fi preluat această strategie din istoria militară romană, unde după pierderea unei lupte ar fi fost executați 10% dintre soldați, selectați prin numărare din zece în zece – de unde ar proveni termenul de „decimare”.

Expertul a afirmat că această abordare ar fi funcționat perfect în perioada în care Welch conducea GE, compania devenind cea mai mare firmă din lume, iar CEO-ul fiind desemnat liderul corporatist al secolului XX. Potrivit lui Georgescu, mesajul transmis angajaților era clar: rolul unei companii este să genereze profit, iar rolul angajaților este să contribuie la acest obiectiv; în lipsa profitului, întreaga structură se prăbușește.

Fenomenul concedierilor e ușor de înțeles în mediul privat. În sectorul public, lucrurile se complică brusc

Aplicând această logică la contextul românesc, el susține că fenomenul concedierilor este ușor de înțeles în mediul privat, unde criteriile de performanță sunt evidente. Însă Radu Georgescu a ridicat întrebări privind impactul asupra sectorului public, unde ar exista aproximativ 1,5 milioane de angajați, dintre care „probabil 90%” nu ar avea criterii de performanță clare.

Radu Georgescu
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu

El a mai transmis că presiunea ar putea ajunge și în industria IT, unde, până recent, specialiștii afirmau că nu acceptă salarii sub 4.000 de euro net, precum și în companiile care promovau ideea că angajații sunt „ca o familie”.

Radu Georgescu a subliniat că în niciun act constitutiv nu apare o astfel de formulare, ci doar obiectivul fundamental: realizarea profitului.

În final, expertul avertizează că urmează o perioadă în care mulți vor înțelege „într-un mod dur” că o firmă și o familie sunt două realități complet diferite, iar cel mai riscant loc de muncă este cel care pare comod și lipsit de provocări.

Postarea completă despre valul de concedieri care a început deja în România

„In Romania a inceput sezonul de decimare a angajatilor

Eu am invatat destul de repede in cariera ce inseamna decimarea angajatilor

La 29 de ani am fost angajat director financiar la divizia financiara a General Electric

Politica GE era sa dea afara in fiecare an 10% dintre angajati

10% dintre directori

10% dintre manageri

10% dintre cei fara functii de conducere

De asemenea GE dadea bonusuri mari celor 10% care erau cei mai buni

Jack Welch ( CEO GE) luase aceasta tehnica de HR de la armata romana

Daca pierdeau vreo lupta, 10% dintre soldati erau omorati de generalii romani dupa terminarea luptei

Numarau din 10 in 10

Iar al 10-lea soldat era omorat

De aici vine cuvantul decimare

Cei mai buni 10% dintre soldati primeau bani mai multi

A functionat aceasta tehnica de HR?

O, da.

Perfect

Cand Jack Welch era CEO, GE era cea mai mare firma din lume

Iar Jack Welch a fost votat cel mai bun CEO al secolului XX

Prin acasta politica de HR el spunea angajatilor , intr-un mod simplu de inteles, care este rolul unei firme si de ce venim noi la birou

Rolul unei firme este sa faca profit

Iar rolul angajitilor este sa ajute firma sa faca profit

Daca nu facem profit, plecam toti acasa

In Romania a inceput sezonul de decimare a angajatilor

Acest lucru este usor de inteles pentru cineva care stie rolul unei firme

Si care este rolul sau in acea firma

Dar ce faci cand decimarea ajunge la bugetari?

Sunt 1.500.000 de bugetari in Romania

Probabil 90% dintre ei nu au niciun criteriu de performanta

Ce faci cand decimarea ajunge in industria IT?

Pana acum 6 luni, IT-isti spuneau ca nu se dau jos din pat fara 4.000 euro net

Ce faci cand decimarea ajunge in companii unde HR-ul le spunea angajatilor ca in firma sunt ca o familie

Niciodata nu am inteles acest cliseu de HR

Am vazut sute de acte constitutive ale firmelor

In niciun act constitutiv nu am vazut scris ca in firma suntem ca o familia

Dar in toate este scris ca scopul firmei este sa faca profit

Vine o perioada in care multi vor afla intr-un mod destul de dur realitatea

Ca firma si familia sunt 2 lucruri foarte diferite

Si ca cel mai periculos job este cel care pare usor si confortabil”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.