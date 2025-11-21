Expertul contabil Radu Georgescu avertizează, într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, că în România ar fi început „sezonul de decimare a angajaților”, fenomen pe care îl compară cu politicile dure de resurse umane practicate în marile corporații din anii trecuți.

El explică faptul că a înțeles rapid în carieră ce presupune acest tip de selecție, amintind perioada în care, la 29 de ani, a fost angajat director financiar în divizia financiară a General Electric.

Radu Georgescu a relatat că politica GE presupunea concedierea, anual, a 10% dintre angajați, indiferent că era vorba despre directori, manageri sau personal fără funcții de conducere, în timp ce cei mai performanți 10% ar fi fost recompensați cu bonusuri considerabile.

El a menționat că Jack Welch, CEO-ul companiei, ar fi preluat această strategie din istoria militară romană, unde după pierderea unei lupte ar fi fost executați 10% dintre soldați, selectați prin numărare din zece în zece – de unde ar proveni termenul de „decimare”.

Expertul a afirmat că această abordare ar fi funcționat perfect în perioada în care Welch conducea GE, compania devenind cea mai mare firmă din lume, iar CEO-ul fiind desemnat liderul corporatist al secolului XX. Potrivit lui Georgescu, mesajul transmis angajaților era clar: rolul unei companii este să genereze profit, iar rolul angajaților este să contribuie la acest obiectiv; în lipsa profitului, întreaga structură se prăbușește.

Aplicând această logică la contextul românesc, el susține că fenomenul concedierilor este ușor de înțeles în mediul privat, unde criteriile de performanță sunt evidente. Însă Radu Georgescu a ridicat întrebări privind impactul asupra sectorului public, unde ar exista aproximativ 1,5 milioane de angajați, dintre care „probabil 90%” nu ar avea criterii de performanță clare.

El a mai transmis că presiunea ar putea ajunge și în industria IT, unde, până recent, specialiștii afirmau că nu acceptă salarii sub 4.000 de euro net, precum și în companiile care promovau ideea că angajații sunt „ca o familie”.

Radu Georgescu a subliniat că în niciun act constitutiv nu apare o astfel de formulare, ci doar obiectivul fundamental: realizarea profitului.

În final, expertul avertizează că urmează o perioadă în care mulți vor înțelege „într-un mod dur” că o firmă și o familie sunt două realități complet diferite, iar cel mai riscant loc de muncă este cel care pare comod și lipsit de provocări.