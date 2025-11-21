Sezonul concedierilor, analizat de Radu Georgescu: Mulți vor afla dureros diferența dintre firmă și familie
„In Romania a inceput sezonul de decimare a angajatilor
Eu am invatat destul de repede in cariera ce inseamna decimarea angajatilor
La 29 de ani am fost angajat director financiar la divizia financiara a General Electric
Politica GE era sa dea afara in fiecare an 10% dintre angajati
10% dintre directori
10% dintre manageri
10% dintre cei fara functii de conducere
De asemenea GE dadea bonusuri mari celor 10% care erau cei mai buni
Jack Welch ( CEO GE) luase aceasta tehnica de HR de la armata romana
Daca pierdeau vreo lupta, 10% dintre soldati erau omorati de generalii romani dupa terminarea luptei
Numarau din 10 in 10
Iar al 10-lea soldat era omorat
De aici vine cuvantul decimare
Cei mai buni 10% dintre soldati primeau bani mai multi
A functionat aceasta tehnica de HR?
O, da.
Perfect
Cand Jack Welch era CEO, GE era cea mai mare firma din lume
Iar Jack Welch a fost votat cel mai bun CEO al secolului XX
Prin acasta politica de HR el spunea angajatilor , intr-un mod simplu de inteles, care este rolul unei firme si de ce venim noi la birou
Rolul unei firme este sa faca profit
Iar rolul angajitilor este sa ajute firma sa faca profit
Daca nu facem profit, plecam toti acasa
In Romania a inceput sezonul de decimare a angajatilor
Acest lucru este usor de inteles pentru cineva care stie rolul unei firme
Si care este rolul sau in acea firma
Dar ce faci cand decimarea ajunge la bugetari?
Sunt 1.500.000 de bugetari in Romania
Probabil 90% dintre ei nu au niciun criteriu de performanta
Ce faci cand decimarea ajunge in industria IT?
Pana acum 6 luni, IT-isti spuneau ca nu se dau jos din pat fara 4.000 euro net
Ce faci cand decimarea ajunge in companii unde HR-ul le spunea angajatilor ca in firma sunt ca o familie
Niciodata nu am inteles acest cliseu de HR
Am vazut sute de acte constitutive ale firmelor
In niciun act constitutiv nu am vazut scris ca in firma suntem ca o familia
Dar in toate este scris ca scopul firmei este sa faca profit
Vine o perioada in care multi vor afla intr-un mod destul de dur realitatea
Ca firma si familia sunt 2 lucruri foarte diferite
Si ca cel mai periculos job este cel care pare usor si confortabil”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.
