Gigantul românesc de securitate cibernetică Bitdefender, fondat de Florin și Măriuca Talpeș, a anunțat că va face concedieri la nivel global, iar cele mai multe vor fi în România. Reprezentanții companiei au spus că vor fi afectați „mai puțin de 7%” dintre angajații din toată lumea.

Bitdefender are acum 2.070 de angajați la nivel global, ceea ce înseamnă că vor fi concediate aproximativ 140-150 de persoane. Compania a precizat că cele mai multe concedieri sunt în divizia Business Solutions Group (BSG) din România (125 de oameni) și din America de Nord.

În România, numărul mediu de angajați ai firmei a crescut anul trecut cu 7,3%, de la 1.538 la 1.650 de persoane. Compania a mai spus că angajații care pleacă vor primi pachete compensatorii.

Reprezentanții Bitdefender au declarat că procesul este gestionat cu grijă și responsabilitate, că toți angajații care pleacă primesc pachete financiare, ajutor pentru a-și găsi un nou loc de muncă și acces la alte oportunități interne. Ei au adăugat că deciziile au fost luate echitabil și cu respect față de cei afectați.

Bitdefender spune că disponibilizările apar din cauza unor schimbări în prioritățile proiectelor.

Compania a transmis că a decis să reorienteze unele proiecte pentru a-și concentra mai bine eforturile și pentru a asigura o creștere sănătoasă pe termen lung. Potrivit reprezentanților, aceste decizii au fost analizate atent pentru a alinia resursele cu planurile strategice și cu zonele în care Bitdefender poate aduce cea mai mare valoare pentru clienți și parteneri.

Ei au mai spus că România rămâne un punct central pentru activitatea globală de cercetare și dezvoltare, unde sute de ingineri lucrează în cele cinci centre din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș. Compania a subliniat că decizia nu reprezintă o reducere rapidă de costuri, ci un pas spre modernizare, pentru a adapta oamenii și proiectele la direcția în care evoluează piața de securitate cibernetică.

Bitdefender afirmă și că este o companie profitabilă și în creștere, iar decizia a fost luată dintr-o poziție stabilă, pentru a-și menține competitivitatea pe termen lung. Reprezentanții au spus că firma a ales să acționeze preventiv, într-un mod planificat și strategic, și că va continua să angajeze selectiv în domenii importante și cu potențial mare de dezvoltare.

Rezultatele financiare ale Bitdefender SRL arată într-adevăr o evoluție bună: cifra de afaceri a crescut anul trecut cu 62%, ajungând la 1,67 miliarde de lei, iar profitul net a crescut cu 295%, până la 239,5 milioane de lei. În aceeași perioadă, datoriile au crescut cu 44,4%, până la 300,1 milioane de lei, iar creanțele au urcat cu 24,9%, până la 347,9 milioane de lei.