La Școala Namık Kemal din İzmir Aliağa a fost inaugurată biblioteca „Cornel & David Varvara Library”, un spațiu dedicat cunoașterii și inspirației, menit să lumineze viitorul generațiilor tinere. Pe plăcuța bibliotecii este inscripționat mesajul: „Pentru ca lumina cunoașterii să ajungă la generațiile viitoare… Donată școlii primare Aliağa Namık Kemal de Cornel și David Varvara”, donație prin care aceștia și-au pus amprenta asupra unui proiect menit să lase o moștenire durabilă și să contribuie la binele comunității, simbolizând angajamentul de a oferi copiilor acces la educație și inspirație pentru viitor. Autoritățile locale au decis ca plăcuța să fie amplasată permanent, ca semn de recunoaștere a gestului de generozitate.

Biblioteca nu este doar un loc cu cărți, este un centru al curiozității și al descoperirii. Elevii răsfoiesc volume de literatură și știință, participă la activități educative și descoperă un mediu în care întrebările lor primesc răspuns, iar imaginația prinde viață. Prin acest proiect, Cornel Varvara transmite un mesaj clar – investiția în educație este un dar care luminează viitorul întregii comunități.

Această inițiativă din Turcia continuă tradiția de implicare socială promovată de Cornel Varvara, prin companiile sale, de-a lungul anilor, atât în România, cât și în alte regiuni ale lumii. În România, el sprijină copiii din familii nevoiașe sau cu probleme medicale, contribuind la dezvoltarea lor educațională și socială. La nivel internațional, Cornel Varvara a susținut proiecte cu impact major, precum furnizarea de apă potabilă pentru comunități din Africa, oferind un sprijin real pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale acestora.

Prin aceste acțiuni, Cornel Varvara demonstrează că responsabilitatea socială nu are granițe, iar investiția în educație, sănătate și dezvoltarea comunităților poate genera un impact durabil, transformând vieți și deschizând perspective pentru viitor.

„Fiecare carte deschide o lume, iar fiecare copil merită să pașească în ea cu ochii larg deschisi. Biblioteca din Izmir este mai mult decât un loc cu cărți, este o lumină care aprinde curiozitatea, speranța și visele generațiilor viitoare. Cred că prin educație putem schimba vieți și construi împreună un viitor mai bun pentru toți.” declară Cornel Varvara, fondator și unic asociat Uni-Recycling.