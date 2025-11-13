Procurorii susțin că Florian Coldea ar fi avut intervenții atât în dosare penale, cât și în afacerile cu statul din timpul pandemiei. Într-una dintre conversațiile pe WhatsApp, datată 25 martie 2020, Coldea l-a întrebat pe Daniel Moldoveanu, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate, despre numărul de măști ce puteau fi importate și despre prețurile acestora, potrivit informațiilor obținute de România TV.

Coldea i-ar fi atras atenția că măștile chirurgicale sunt mai scumpe, recomandând achiziția măștilor albastre, mai ieftine, la prețul de 1,5 euro bucata. Acesta i-ar fi transmis lui Moldoveanu că are acces la companii de stat din China care pot furniza inclusiv alte echipamente medicale și materiale de protecție.

Daniel Moldoveanu, implicat în mai multe controverse și dosare penale, a fost audiat la DNA în legătură cu aceste afaceri. După declarația sa, el ar fi încercat să intervină pentru a media o înțelegere între foștii șefi din servicii și omul de afaceri Cătălin Hideg, denunțător în dosar, cu scopul ca acesta să-și retragă denunțul și înregistrările depuse la dosar. Moldoveanu, un personaj cunoscut pentru influența sa în jurul fostului partid PDL, este nașul de cununie al fostului ministru de finanțe Sorin Blejnar, acuzat de luare de mită în valoare de 1,2 milioane de euro.

În trecut, Moldoveanu a ocupat funcția de consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale al Administrației Prezidențiale, numit în 2007. A fost vizat în denunțurile formulate în 2014 de Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu. Ulterior, a fost demis în contextul scandalurilor de corupție și al relațiilor sale cu persoane controversate, printre care Sorin Blejnar, Codruț Marta și soții Nemeș, fugitivi din țară.

Moldoveanu a fost urmărit penal într-unul dintre dosarele ANRP, alături de Georgian Gabriel Surdu, fostul șef al RA-APPS, și de Alin și Dorin Cocoș. Dosarul viza fapte de corupție în care apărea și omul de afaceri Horia Simu, care a scăpat de condamnare în februarie 2024, după prescrierea faptelor. Acesta a declarat că Moldoveanu ar fi primit 25% din despăgubirile acordate pentru terenuri în Constanța.

În ancheta legată de acest dosar, un rol esențial l-a avut Dumitru Dumbravă, fost general SRI, care a recunoscut la DNA că îl informa constant pe „FC”, adică Florian Coldea, cu privire la situația lui Cătălin Hideg. Dumbravă a fost audiat pe 23 mai 2024 în calitate de suspect și a declarat că Florian Coldea i-a cerut un punct de vedere juridic și unul legat de afaceri într-o situație complicată, menționând că urma să fie contactat de un prieten al lui Hideg.

„La aproximativ o lună sau două de la aceste discuții, am fost sunat de către un domn care s-a prezentat ca fiind Dan Tocaci”, spunea Dumitru Dumbravă în declarația dată procurorilor, potrivit sursei menționate.

Potrivit declarației sale, Dumbravă a fost ulterior contactat de Dan Tocaci și s-a întâlnit cu Cătălin Hideg la biroul său din Piața Unirii. În timpul discuției, Hideg i-a înmânat un stick care conținea rechizitoriul dosarului său. După ce l-a analizat, Dumbravă i-a spus că esențialul este durata pedepsei, nu verdictul, și i-a recomandat avocatul Doru Trăilă. După această întâlnire, Dumbravă l-a informat pe Coldea despre cele discutate, moment în care a primit o nouă sarcină: organizarea unei întâlniri cu un alt personaj, Bogdan Neidoni, care aștepta de șase luni să fie primit la discuții.

În timpul audierii, întrebată de procuroarea Mihaela Iorga Moraru dacă îl informa constant pe Coldea în legătură cu evoluția dosarului Hideg, Dumbravă a confirmat acest lucru. Totuși, el a precizat că i-a spus lui Hideg că nu poate influența instanțele de judecată pentru ridicarea controlului judiciar și că nu dispune de mijloace pentru a schimba deciziile judecătorilor.

După moartea lui Dumitru Dumbravă, survenită în septembrie 2025, dosarul cunoscut drept „al generalilor” s-a complicat. Rudele sale au fost introduse în dosar ca parte civilă, pentru continuarea procedurilor patrimoniale. Curtea de Apel a stabilit un nou termen de judecată pentru 24 noiembrie 2025, dată la care vor fi analizate actele procedurale și eventualele cereri ale moștenitorilor fostului general.

În seara decesului lui Dumitru Dumbravă, Florian Coldea se afla la Monaco, unde participa la o petrecere tematică intitulată „Carnavalul de la Rio”, organizată la restaurantul de lux Amazónico Monte-Carlo, un local extravagant cunoscut pentru atmosfera inspirată din pădurile tropicale amazoniene.