Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, într-o intervenție la Digi 24, că una dintre cele mai mari greșeli ale mandatului său a fost modul în care s-a construit spectacolul mediatic în jurul arestărilor realizate de Direcția Națională Anticorupție, după numirea Laura Codruța Kovesi la conducerea instituției.

Potrivit acestuia, accentul pus pe expunerea publică a persoanelor arestate a generat o presiune suplimentară asupra instanțelor, în special în dosarele care vizau oameni politici.

Traian Băsescu a explicat că, în opinia sa, a fost o decizie corectă faptul că nu a numit un procuror provenit direct din Parchetul General în funcția de procuror general, ci a optat pentru Laura Codruța Kovesi, care avusese deja două mandate în cadrul acestei instituții.

El a apreciat că experiența acesteia a fost un atu important și că, din acest punct de vedere, alegerea a fost una bună pentru sistemul judiciar.

Fostul șef al statului a subliniat însă că, ulterior numirii lui Kovesi la conducerea DNA, a apărut ceea ce a numit „spectacolul arestărilor”. În viziunea sa, acest fenomen a fost rezultatul unui parteneriat între conducerea DNA și o parte a presei, care a transformat anchetele penale într-un show mediatic de amploare. Băsescu a arătat că această abordare a avut consecințe serioase asupra actului de justiție.

Traian Băsescu a explicat că expunerea publică intensă a persoanelor aduse la DNA a creat o presiune nejustificată asupra judecătorilor, care ajungeau să se pronunțe într-un climat în care opinia publică era deja puternic influențată. În acest context, el a arătat că responsabilitatea pentru această greșeală aparține Laurei Codruța Kovesi, dar și lui însuși, precum și altor actori instituționali implicați, inclusiv SRI.

„Mă felicit că n-am numit un procuror din Parchetul General în funcția de procuror general, ci am adus un procuror, pe Kovesi, care a făcut două mandate la Parchetul General. A fost foarte bine. (…) Greșeala care s-a făcut în timpul meu a fost după ce am numit-o pe Kovesi la DNA, spectacolul. (…) A fost un parteneriat între Kovesi și presă care a asigurat un show total. (…) Asta a creat o presiune pe instanțe legat de vinovăția sau nevinovăția oamenilor care erau trimiși la DNA, în general oameni politici. Aici a fost o greșeală și este responsabilitatea doamnei Kovesi pentru această greșeală care este reproșată și ei și mie și SRI-ului și la toată lumea”, a explicat Traian Băsescu.

Referindu-se la cooperarea dintre parchete și SRI, fostul președinte a susținut că a existat o luptă constantă a ceea ce a numit „mafia românească” pentru a elimina serviciul de informații din această colaborare.

El a argumentat că SRI este singura instituție care are capacitatea logistică și operațională de a culege informații complexe, din multiple surse, necesare în anchete de mare amploare.

În ceea ce privește decizia Curtea Constituțională referitoare la protocoalele dintre SRI și parchete, Traian Băsescu a susținut că aceasta a fost luată sub o presiune publică uriașă.

În opinia sa, rezultatul a fost slăbirea capacității procurorilor de a finaliza anchete complexe, prin eliminarea unor instrumente esențiale de cooperare instituțională.

„Da, dar pe o presiune teribilă făcută. Deci au câștigat cei care au vrut ca procurorii să rămână fără arme, fără mijloace de a finaliza anchete”, a afirmat Băsescu, întrebat despre decizia CCR privind protocoalele.

Întrebat despre posibilitatea reluării colaborării cu SRI, idee avansată de actualul președinte Nicușor Dan, Traian Băsescu a apreciat că aceasta ar putea fi făcută într-un mod mai bine reglementat.

El a sugerat că implicarea serviciului de informații ar trebui clar delimitată și stabilită prin decizii ale CSAT, pentru a evita excesele din trecut.

„Poate o va face mai inteligent decât mine, adică să stabilească o limită până la care se poate implica SRI-ul, să o stabilească prin CSAT”, a punctat fostul președinte.

Totodată, a precizat că protocoalele de cooperare sunt obligatorii și că SRI are și în prezent astfel de documente cu toate instituțiile statului.

Comentând situația actuală a justiției, în contextul documentarului realizat de Recorder, fostul președinte a caracterizat starea sistemului drept „un dezastru”. El a spus că este de acord cu analiza fostului procuror general Augustin Lazăr, care indică anul 2022 drept momentul în care degradarea justiției s-a accentuat din nou, ca urmare a unor modificări legislative.

„Asta înseamnă că trebuiesc modificate niște legi care au fost promovate în 2022. Acele legi sunt cele care au permis să se întâmple ce s-a făcut”, a afirmat fostul lider de la Cotroceni.

Traian Băsescu a mai arătat că este necesară schimbarea unor legi care permit disfuncționalități grave, precum lipsa unei repartizări cu adevărat aleatorii a dosarelor și schimbarea frecventă a completelor de judecată.

El a subliniat că stabilitatea completelor este esențială pentru desfășurarea corectă a proceselor, cu excepția situațiilor obiective, cum ar fi îmbolnăvirea unui judecător.

„Trebuie rezolvată și asta. Sigur, sunt situații în care omul se îmbolnăvește, n-ai ce să faci, trebuie schimbat. Dar nu îl schimbi pentru că a fost avansat”, a spus Băsescu.

În final, fostul președinte a comentat și protestele din stradă, arătând că acestea sunt susținute în mare parte de tineri și studenți, similari celor care au protestat în perioada Ordonanței 13. În opinia sa, amploarea acestor reacții demonstrează că justiția a devenit o prioritate reală pentru societatea românească, în special pentru generația tânără.

El a adăugat că Inspecția Judiciară are obligația de a răspunde tuturor sesizărilor, indiferent de conducerea sa, atunci când sunt semnalate posibile derapaje în sistem.