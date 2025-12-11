Un număr de 178 de procurori și judecători din instituțiile-cheie ale sistemului judiciar (Parchetul General, DIICOT, DNA, precum și din mai multe curți de apel și instanțe din țară) au semnat o scrisoare publică de susținere pentru magistrații care au semnalat probleme interne, arătând că acestea nu reprezintă cazuri izolate, ci disfuncționalități sistemice persistente.

Semnatarii au transmis că adevărul și integritatea trebuie protejate și nu sancționate, iar tăcerea nu poate fi o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

În mesajul comun, magistrații au explicat că își exprimă solidaritatea față de colegii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, în contextul repercusiunilor anticipate asupra celor care au vorbit deschis despre presiunile și problemele din interiorul sistemului.

Ei au precizat că aspectele semnalate de cei doi nu sunt incidente izolate, ci simptome ale unor disfuncționalități profunde, care necesită asumare, transparență și reformă reală. Semnatarii au subliniat că justiția are nevoie de onestitate și curaj pentru a rămâne un sistem credibil și echitabil în slujba cetățeanului. Totodată, au anunțat că lista celor care se alătură acestui demers urmează să fie completată în zilele următoare.

„Subsemnaţii, judecători şi procurori, Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noştri Laurenţiu Beşu şi Raluca Moroşanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistemul de justiţie. Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate. Tăcerea nu este o opţiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menţionaţi nu sunt izolate. Disfuncţionalităţi profunde şi sistemice persistă, iar asumarea lor este esenţială. Justiţia are nevoie nu doar de curaj, ci şi de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă şi credibilă — în slujba cetăţeanului”, se arată în scrisoarea deschisă semnată de cei 178 de magistrați.

Tensiunile au escaladat joi dimineață, când judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția I Penală a Curții de Apel București a intervenit neașteptat la debutul conferinței de presă organizate de instanță pe marginea anchetei Recorder.

Ea a declarat că îl susține pe colegul Laurențiu Beșu și că tot ceea ce acesta a relatat în materialul jurnalistic ar reflecta realitatea.

Moroșanu a semnalat că, în opinia ei, activitatea din instituție se desfășoară într-un climat „toxic și încordat”, caracterizat prin presiune, acțiuni disciplinare și o atmosferă dificilă. Judecătoarea a afirmat că unii dintre colegi împărtășesc aceste percepții, deși nu știe cum se va poziționa restul colectivului.

„Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel. (…) Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a afirmat judecătoarea Raluca Moroșanu.

Declarațiile ei au precedat luările de poziție ale conducerii Curții de Apel București. Președinta CAB, Liana Arsenie, a cerut ca toate acuzațiile formulate în spațiul public sau în materialul de presă să fie verificate integral de organismele competente, iar concluziile să fie prezentate public.

Arsenie a subliniat că nicio instituție nu deține monopolul asupra adevărului și a insistat asupra ideii că legea nu poate fi schimbată „în stradă prin manipulare”.

Înaintea conferinței, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis că afirmațiile din ancheta Recorder nu sunt conforme cu evaluările oficiale din ultimii ani privind funcționarea sistemului judiciar.

Secția a denunțat ceea ce a numit amplificarea unei campanii de destabilizare a puterii judecătorești, prin subminarea încrederii publice atât în sistem, cât și în persoanele aflate în funcții de conducere. CSM a făcut apel la societate să nu fie influențată de „poziții izolate, în disonanță cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secția pentru procurori a CSM a anunțat că va demara demersuri proprii pentru a verifica realitatea concluziilor prezentate de Recorder în ceea ce privește activitatea procurorilor.

Procurorii au explicat că, de-a lungul timpului, au atras atenția miniștrilor Justiției și decidenților politici asupra necesității de a revizui anumite prevederi din legile justiției, unele dintre acestea în sensul problemelor descrise în material.

Ei au subliniat că legarea acestor disfuncționalități de recentele modificări privind pensiile de serviciu este o asociere conjuncturală, care riscă să deturneze focusul discuției și să manipuleze opinia publică.

Documentarul Recorder, realizat sub titlul „Justiție capturată”, a declanșat această reacție amplă. Materialul descrie mecanisme prin care sistemul judiciar ar fi fost capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni, iar jurnaliștii au apreciat că mărturiile din interiorul sistemului sunt „de o gravitate fără precedent”.