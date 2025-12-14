Gigi Becali a argumentat că situația din trecut nu se mai poate repeta, indiferent de eforturile sau strategiile care ar putea fi încercate. Becali a afirmat că doar un procent foarte mic dintre judecători ar mai putea fi influențați în acest mod și că, în prezent, Justiția română funcționează într-o direcție corectă.

În același context, Gigi Becali a lansat un atac dur la adresa USR. Omul de afaceri a explicat că acest partid este sprijinit din exterior și că electoratul nu ar mai trebui să îi ofere susținere.

„Orice efort și orice șiretlic fac, n-o să mai fie ce a fost! Mai sunt doar 3% dintre judecători care mai pot face acele comenzi. Justiția din România, la ora asta, este pe drumul cel bun”, a spus Gigi Becali într-o intervenție la România TV.

El a afirmat că vina aparține celor care continuă să voteze o formațiune pe care o consideră ostilă Bisericii și susținută de interese străine, exprimându-și convingerea că USR ar trebui să obțină un scor electoral mult mai mic decât în prezent.

„Tot noi suntem vinovați. Păi dacă ăla a fost plătit de Soros, de străini, dacă știm că sunt împotriva Bisericii, aprobă tot timpul cu LGBT-ul, de ce îi mai votăm? Două procente, nu 12, atâta trebuie să aibă! Oamenii ăștia (n.red. USR) sunt plătiți de străini!”, a subliniat Becali.

Becali a mers și mai departe cu acuzațiile, invocând implicarea serviciilor de informații.

„De ce nu mergem noi, de la SRI și de la SIE, să terminăm cu manipulările?”, a mai spus el.

Pe fondul discuțiilor legate de o posibilă revenire a Laurei Codruța Kövesi într-un rol important în Justiție, Gigi Becali a declarat că este de acord cu criticile formulate de fostul președinte Traian Băsescu. Cu toate acestea, el a subliniat că responsabilitatea principală pentru derapajele și excesele din trecut îi aparține chiar lui Băsescu.

În acest sens, Becali a afirmat că și-ar dori un Traian Băsescu cu experiența și maturitatea de acum în funcția de președinte, nu însă pe cel din perioada respectivă. El a considerat că fostul șef al statului poartă întreaga vină pentru situația actuală.