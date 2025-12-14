Potrivit lui Ion Cristoiu, în 2006, o consilieră a președintelui Traian Băsescu a depus o plângere penală împotriva ministrului Apărării de la acea vreme. Contextul politic era unul extrem de tensionat, deoarece Traian Băsescu se afla într-un conflict deschis cu guvernul PNL. În această situație, susține Cristoiu, președintele urmărea îndepărtarea unor adversari politici, iar demersul penal a fost parte a unei strategii mai ample.

Publicistul afirmă că respectiva consilieră, numită în funcție de Traian Băsescu, a formulat plângerea penală, iar la scurt timp după acest demers, cazul a fost preluat de autorități. La aproximativ două săptămâni de la depunerea plângerii, au apărut reacții din partea unor actori importanți din sistemul judiciar, iar procurorul general de atunci ar fi dispus începerea anchetei penale. Odată declanșată procedura, a fost cerută suspendarea ministrului, care ulterior a fost îndepărtat din funcție.

„Paranteză, că nu trebuie să uit asta. Ea este cea care, în calitate de consilieră, în 2006, a făcut plângere penală împotriva ministrului Apărării. Ca să știe lumea, Atanasiu, de pe vremea aia, pusă de către Traian Băsescu. Traian Băsescu era în război cu guvernul PNL și voia să scape. Și atunci trebuia suspendat. Pentru asta s-a pus la cale următoarea operațiune. Stimata intelectuală a făcut o plângere penală. Ei, la această plângere, a venit peste două săptămâni unu Eugen Bejenariu. Domnul Ilie, domnul Botoș, care era procuror general, imediat a zis: Aoleu, doamna a făcut o plângere, doamna de la Cotroceni, și a început ancheta penală. Când a început, s-a cerut suspendarea și l-a dat afară”, a explicat Cristoiu la „Marius Tucă Show”, potrivit Gândul.

Ion Cristoiu a vorbit și despre evoluția ulterioară a acestei consiliere după ce relația sa cu Traian Băsescu s-a deteriorat. În 2007, după ce soțul ei a fost înlăturat din cadrul Serviciului de Informații Externe, aceasta s-ar fi distanțat de președinte. În anul 2008, ea a trecut în Partidul Național Liberal și a devenit un critic vocal al lui Traian Băsescu. În prezent, potrivit lui Cristoiu, aceasta se află în tabăra politică asociată lui Ilie Bolojan.

În analiza sa, Ion Cristoiu susține că Traian Băsescu, alături de Monica Macovei și alți colaboratori, ar fi pus bazele a ceea ce a devenit cunoscut sub numele de binom. Scopul acestui mecanism ar fi fost eliminarea din viața politică a unor adversari incomozi, în timp ce oamenii apropiați erau protejați. Politicienii vizați ar fi fost etichetați drept corupți, ceea ce a dus la consolidarea acestui sistem informal de putere.

Cristoiu afirmă că binomul funcționa prin implicarea Serviciului Român de Informații, condus la acel moment de Florian Coldea. În această formulă, susține publicistul, structurile de informații ar fi fost implicate în realizarea unor dosare, care au jucat un rol decisiv în scoaterea din joc a unor politicieni care nu se aliniau intereselor președintelui de atunci.