Potrivit explicațiilor oferite de Gelu Pușcaș, Codul Penal, prin articolul 268, prevede că sesizarea penală făcută cunoscând că fapta reclamată este nereală constituie inducerea în eroare a organelor judiciare și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă. Astfel, o plângere penală inventată nu este un gest nesemnificativ și poate duce direct la deschiderea unui dosar penal și chiar la aplicarea unei pedepse privative de libertate.

Avocatul subliniază că dreptul de a adresa plângeri și sesizări organelor judiciare nu înseamnă dreptul de a abuza sistemul judiciar. Abuzul poate apărea în situații precum cereri repetate, fără temei, sesizări menite să blocheze activitatea cuiva, plângeri fabricate pentru a crea probleme sau acțiuni prin care se încearcă obținerea unor drepturi necuvenite.

Gelu Pușcaș avertizează că folosirea cu rea-credință a dreptului de a formula plângeri trebuie dovedită, dar poate rezulta chiar și dintr-un singur act procesual. Aceasta înseamnă că și o plângere izolată, făcută cu intenția de a induce în eroare autoritățile, poate atrage răspunderea penală.

„𝐂𝐞 𝐍𝐔 ș𝐭𝐢𝐮 𝐦𝐮𝐥ț𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐭𝐮𝐧𝐜𝐢 𝐜â𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐧 𝐩𝐥â𝐧𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐥â𝐧𝐠𝐞𝐫𝐢.

În ultima perioadă, mulți administratori și președinți de asociații reclamă același lucru: valuri de sesizări penale nefondate, formulate doar „din supărare”, „din auzite” sau, mai grav, din dorința de a bloca activitatea asociației.

Dar puțini cunosc riscul real:

𝐀𝐫𝐭. 𝟐𝟔𝟖 𝐂𝐨𝐝 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥 – 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 î𝐧 𝐞𝐫𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞

„Sesizarea penală, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală ori cu privire la săvârșirea unei astfel de fapte de către o persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Cu alte cuvinte:

𝐏𝐥â𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥ă 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭ă 𝐍𝐔 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐨 𝐣𝐨𝐚𝐜ă!

Poate duce direct la dosar penal… și chiar la închisoare.

𝐃𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐚 𝐭𝐞 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 î𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧ă 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐚 𝐚𝐛𝐮𝐳𝐚 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮𝐥

Judecătorii și procurorii au atras atenția: accesul liber la justiție poate deveni, foarte ușor, un abuz, mai ales atunci când apar:

cereri repetate, fără temei

sesizări care urmăresc doar blocarea activității cuiva

plângeri fabricate pentru „a face probleme”

acțiuni prin care se încearcă obținerea unor drepturi necuvenite”, a scris Gelu Pușcaș într-o postare realizată pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”.

Pentru proprietarii care depun frecvent plângeri nefondate, Pușcaș trage un semnal de alarmă: riscul este ca ei înșiși să devină cercetați penal pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. În plus, pe lângă sancțiunea penală, pot apărea și răspunderi civile, ceea ce face ca acest tip de comportament să fie extrem de riscant.

În concluzie, Gelu Pușcaș întreabă proprietarii dacă se depun prea multe plângeri nefondate în asociațiile de proprietari și sugerează că aceste abuzuri ar trebui sancționate mai ferm pentru a proteja buna funcționare a instituțiilor și drepturile tuturor proprietarilor.

„Important! Folosirea cu rea-credință a acestui drept trebuie dovedită, dar poate rezulta chiar și dintr-un singur act procesual, nu doar dintr-o serie de acțiuni repetate. 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 „𝐛𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐞𝐚𝐳ă” 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐮 𝐩𝐥â𝐧𝐠𝐞𝐫𝐢: Dacă formulezi plângeri penale repetate, fără dovezi, bazate pe supoziții personale sau pe fapte inventate…

riști să devii tu cel cercetat penal, pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. Și nu e vorba doar de sancțiune penală – pot apărea și răspunderi civile. 𝐓𝐮 𝐜𝐞 𝐩ă𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐢? Se depun prea multe plângeri nefondate în asociațiile de proprietari? Ar trebui sancționate mai ferm aceste abuzuri”, a conchis avocatul.

Postarea poate fi vizualizată aici.