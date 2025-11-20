Cătălin Predoiu admite erori grave în cazul crimei din Teleorman: Clar aici a fost o greșeală și din partea poliției și din partea procurorului

Ministrul Cătălin Predoiu a comentat modul în care a fost gestionată situația femeii ucise pe stradă de fostul soț, un agresor împotriva căruia existau două ordine de protecție. El a explicat că autoritățile au primit sesizări anterioare, printre care plângeri pentru răpire și viol, însă procurorul a decis ca bărbatul să fie cercetat în stare de libertate, iar poliția nu a adoptat o abordare preventivă suficient de fermă.

Predoiu a recunoscut în mod explicit că instituțiile implicate nu au apreciat corect nivelul de risc în care se afla victima. În opinia sa, atât lipsa unei evaluări adecvate, cât și modul de aplicare a procedurilor au contribuit la producerea tragediei.

„Clar aici a fost o greșeală și din partea poliției și din partea procurorului. Procurorul general a dispus o verificare, probabil va avea în vedere anumite măsuri, cert e că pe zona de poliție era nevoie de o altă abordare, mult mai precisă în evaluarea acestui pericol. Poliția Română va lua măsuri, care pot fi de ordin disciplinar până la măsuri care implică o anchetă penală, vom vedea”, a declarat ministrul la Antena 3.

El a confirmat că evaluările interne sunt deja în desfășurare și vor fi stabilite eventuale măsuri administrative sau disciplinare pentru persoanele responsabile.

Predoiu a explicat că situația de la Teleorman se înscrie într-un context mai larg, în care anumite cazuri recente au arătat limitele mecanismelor instituționale privind protecția victimelor violenței domestice. Deși în ultimii ani numărul sesizărilor grave ar fi scăzut, în ultimele săptămâni au existat episoade care indică probleme recurente.

Ministrul a dat exemplul unei intervenții recente din Teleorman, unde o femeie maltratată a sunat la 112, iar după întreruperea apelului polițiștii au căutat-o pe o suprafață extinsă până când au găsit-o și au prevenit o agravare a situației. Predoiu a precizat că astfel de intervenții demonstrau că mecanismele pot funcționa, însă nu o fac în toate situațiile.

„Suntem într-un context în care în ultimele săptămâni s-au repetat astfel de cazuri, observăm o anumită recrudescență, statisticile au arătat că aceste tipuri de cazuri scăzuseră în anii anteriori. Și în acest caz și în cele precedente se observă o breșă de sistem în poliție, parchet, justiție, care pleacă și de la reglementări, dar și la un anumit mod de abordare cultural al acestui fenomen de violență domestică. Noi am prioritizat acest fenomen, cazul citat de dvs se înscrie în mai multe astfel de situații, unele dintre ele rezolvate cu succes, inclusiv la Teleorman. Cu câteva zile înainte am mai avut o situație cu o femeie maltratată, a sunat la 112, a întrerupt apelul, nu s-a știut unde e localizată, s-au scotocit 10 hectare de teren, a fost găsită, era deja maltratată, dar au intervenit la timp polițiștii pentru a împiedica repetarea. au fost alte situații în țară în care polițiștii au reușit să intervină la timp”, a spus ministrul.

Acesta a insistat asupra ideii că, dincolo de proceduri, anumite atitudini sociale contribuie la modul în care sunt percepute și tratate semnalele de pericol, mai ales în cazurile în care femeile solicită ajutor.

Oficialul MAI a anunțat intenția de a propune o ordonanță prin care polițiștii să aibă obligația de a reține imediat agresorii care încalcă ordinele de protecție, indiferent de nivelul încălcării. El a explicat că actualul cadru lasă loc unor interpretări, iar acest lucru poate întârzia aplicarea măsurilor preventive.

„Deci avem unele situații în care pe același tip de legislație, pe același tip de mecanism, se intervine în extremis, se salvează vieți, și alte situații în care sistemul a eșuat. M-am uitat cu specialiștii unde pare să fie problema. Sunt două tipuri: unele care țin de pregătirea personalului, indiferent unde lucrează el, în poliție sau în justiție, a doua cauză este una de ordin cultural, la modul general în care societatea, indiferent de insituții, sau în afara lor, privește violența domestică. Aici trebuie să se producă o schimbare dramatică, care va dura”.

Ministrul a subliniat că problemele identificate țin de pregătirea personalului, dar și de o abordare socială care poate minimiza gravitatea violenței domestice. În acest context, el a explicat necesitatea unei schimbări profunde, completată de măsuri concrete și imediate.

„Noi putem să așteptăm, dar va dura, ține de educație, sau putem să intervenim și să acoperim aceste breșe, ceea ce am făcut ieri prin una dintre măsurile anunțate. Am propus o regulă simplă ori de cât ori un ordin de protecție e încălcat, indiferent de nivel, polițistul are obligația să-l rețină pe cel care a încălcat și să-l prezinte procurorului pentru a se dispune măsuri. Am propus o OUG. Ea trebuie analizată și de ministrul Justiției și împreună să inițiem această OUG pentru a elimina orice formă de interpretare subiectivă. Și în speța din Teleroman și în altele, polițiștii și procurorii au interpretat că gradul de pericol nu este întrunit pentru a se lua măsuri preventive. Pentru a nu exista o astfel de discuție, am hotărât să intervenim cu această măsură. Indiferent de gradul de încălcare, când ai încălcat ordinul, poliția vine, te ridică, nu mai stă să evalueze dacă e grav sau nu”, a precizat Predoiu.

În același timp, ministrul a menționat că ordonanța trebuie discutată împreună cu Ministerul Justiției pentru a elimina orice formă de interpretare subiectivă a procedurilor.

Cătălin Predoiu a declarat că MAI lucrează la un set de măsuri care să reducă riscurile generate de interpretarea diferită a legii și de lipsa de uniformitate în aplicarea procedurilor. El a menționat că, în ultimii doi ani, au existat peste 1.800 de cazuri complexe gestionate de autorități, dintre care 10 rămân încă în lucru.

„Măsurile vizează mai multe linii de muncă, mai multe zone de intervenție. Această măsură care elimină orice formă de subiectivism trebuie completată cu alte proceduri și măsuri interne, care s-au luat deja și sunt în aplicare. Noi avem peste 1800 de cazuri dificile în gestiune în ultimii 2 ani, 10 mai sunt în lucru. Cazuri grave. Au fost rezolvate de poliție, mecanismul funcționează, nivelul de pregătire e unde trebuie să fie în majoritatea cazurilor, dar sunt situații în care pregătirea profesională, incapacitatea numerică conduc la astfel de situații”, a afirmat ministrul.

Totodată, Predoiu a anunțat un amplu pachet de reforme la nivelul structurilor MAI, considerat cea mai importantă restructurare din ultimele două decenii. Cele patru reforme vizează traficul rutier, modernizarea dispeceratelor, reorganizarea Jandarmeriei Române și măsuri suplimentare pentru combaterea violenței domestice.