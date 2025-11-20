Ministrul Cătălin Predoiu a dezvăluit faptul că situaţia resurselor umane din MAI este foarte complicată — există un deficit în jur de 22–25% (aproximativ 23%). În practică, 125.000 de angajați fac munca pentru care ar trebui 140.000. În ultimii ani s-au recrutat cam 6.000 de oameni pe an, dar tot lipsesc aproximativ 30.000 de persoane. În locurile unde sunt 7 polițiști ar trebui să fie 10, ca să fie asigurată siguranţa și condiţii normale de muncă.

S-a ajuns la concluzia că doar printr-o tehnologizare rapidă se poate compensa parțial lipsa de personal. De aceea s-au studiat experienţe din ţări cu digitalizare avansată în domeniul afacerilor interne (în special din zona Golfului).

Din dialogul diplomatic cu acele ţări a venit o invitaţie din partea MAI şi a viceprim-ministrului Arabiei Saudite pentru o întâlnire şi discuţii practice cu specialişti. Trebuie făcută o analiză atentă şi nu una „pe fugă” — e nevoie să se studieze bine ce înseamnă ordine şi siguranţă publică şi care ar fi efectele oricăror schimbări sau măsuri, a punctat Predoiu.

Există o vulnerabilitate suplimentară: aproximativ 16.000 de angajaţi pot ieşi la pensie, dintre care circa 10.000 sunt deja în proceduri. Dacă aceştia vor simţi că lucrurile merg prost, riscă să părăsească sistemul, iar stabilizarea unei instituții destabilizate ar fi foarte dificilă. Din aceste motive, el a spus că orice decizie trebuie luată cu privire la toate aspectele şi a insistat ca în coaliţie să aibă loc o discuţie practică pe această temă.

„În MAI e o situație foarte complicată din punct de vedere al resurselor umane. Lucrăm cu deficit de aproximativ 23%, adică 125.000 de oameni fac munca a 140.000. Noi am luat niște măsuri, s-au mai ameliorat lucrurile în ultimii ani, am recrutat cam 6.000 pe an și avem lipsă de aproximativ 30.000 de oameni. Unde am 7 polițiști ar trebui să am 10, ca să îndeplinim și nivelul de siguranță, și condițiile normale de muncă, pentru că MAI face munca a 140.000 de oameni cu 125.000. Am realizat că numai prin tehnologizarea accelerată am putea suplini deficitul de personal și ne-am uitat la ce țări au experiență. În zona Golfului, pe afaceri interne, s-a ajuns la un nivel de digitalizare accelerat și am cerut materiale, ne-am uitat la experiență. Din acest dialog diplomatic am primit o invitație din partea MAI și a viceprim-ministrului Arabiei Saudite, care ne-a oferit onoarea unei întâlniri și o discuție aplicată cu specialiștii. În MAI e o situație foarte complicată din punct de vedere al resurselor umane. Lucrăm cu deficite de aproximativ 22-25%. Trebuie analizat foarte atent, dar nu la modul pompieristic; trebuie făcută o analiză atentă a ceea ce înseamnă ordine și siguranță publică, iar în ceea ce privește destabilizarea, trebuie văzute care sunt avantajele. Noi avem o altă vulnerabilitate: aproximativ 16.000 de cadre care se pot pensiona, dintre care aproximativ 10.000 au parcurs deja procedurile. Dacă vor simți că lucrurile nu vor fi bune, s-ar putea să iasă din sistem, ori o astfel de instituție, odată destabilizată, va fi foarte greu de stabilizat. Eu vă spun că atunci când luăm o decizie trebuie să ne uităm la toate aspectele și am insistat să aibă loc o discuție aplicată în coaliție”, a spus Predoiu, miercuri, la Antena 3 CNN.

Potrivit spuselor sale, MAI se confruntă zilnic cu un „război asimetric” în interiorul țării și că ministerul oferă un nivel de siguranță publică peste media europeană.

El a explicat că aproximativ 30.000 de angajați sunt zilnic pe teren, mulți riscându-și viața, uneori lucrând cu echipe incomplete. A precizat că despre unele situații nu se vorbește public, dar că ultimul an a arătat că oamenii din sistem își fac treaba și merită respect.

El a mai spus că MAI asigură un nivel ridicat de siguranță la granița de est a Europei și că, în anii următori, presiunile acestui „război asimetric” vor crește. A avertizat că vor exista tot mai multe dezinformări, atacuri cibernetice și situații în care crima organizată ar putea fi folosită ca instrument. Toate acestea sunt provocări zilnice pentru angajații ministerului, chiar dacă nu este vorba despre un război clasic.

El a subliniat că deciziile trebuie luate ținând cont de toate aceste aspecte și că publicului trebuie explicat clar că nu e vorba de favoritisme, ci de măsuri corecte pentru siguranța tuturor.