Ministrul Cătălin Predoiu a explicat că proiectul vizează modificarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Scopul principal este creşterea protecţiei victimelor, având în vedere analiza cazurilor grave recente care au evidenţiat lacune în modul de aplicare a legislaţiei de către poliţie şi instituţiile judiciare.

„Am semnat un proiect legislativ care va îmbunătăţi Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Proiectul creşte protecţia victimelor violenţei domestice, după analiza recentelor cazuri grave de violenţă domestică care au demonstrat că încă mai sunt breşe în sistemul poliţienesc, dar şi cel judiciar”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

Potrivit ministrului, datele statistice arată că intervenţiile poliţiştilor au protejat un număr semnificativ de victime în ultimii ani, însă evenimentele recente au demonstrat că aprecierile subiective privind nivelul intervenţiei au generat lacune în protecţie. Aceste deficienţe au rezultat din interpretări diferite ale procedurilor existente, cu impact direct asupra siguranţei victimelor.

Pentru a evita aceste probleme, proiectul propus introduce o măsură clară şi obligatorie pentru forţele de ordine. Poliţiştii care constată încălcarea unui ordin de protecţie sau a unui ordin provizoriu vor avea obligaţia legală de a prezenta imediat agresorul procurorului competent. Aceasta asigură analiza rapidă şi luarea măsurilor preventive necesare.

„Pentru a înlătura aceste breşe şi a elimina orice posibilitate de apreciere subiectivă tolerantă a poliţiştilor şi procurorilor, MAI propune introducere unei reguli noi, care prevede expres şi explicit faptul că poliţiştii care constată încălcarea unui ordin de protecţie sau a unui ordin de protecţie provizoriu au obligaţia legală de a prezenta agresorul procurorului competent, imediat după găsirea acestuia, pentru a analiza şi dispune cu privire la eventuale măsuri preventive. Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greşită a poliţistului, el va reţine şi prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecţie”, a precizat ministrul.

Prin această modificare, Predoiu subliniază consolidarea mai multor elemente esenţiale: protecţia victimelor, cadrul de intervenţie pentru poliţie, responsabilitatea instituţională şi aplicarea consecventă a legii.

„Modificarea întăreşte instrumentele de protecţie şi elimină ambiguităţile care, în practică, au întârziat reacţia operativă în recentele cazuri. Sigur, o astfel de modificare trebuie mai întâi dezbătută public şi astăzi am urcat pe site acest proiect pentru dezbatere. De asemenea, el trebuie analizat şi de Ministerul Justiţiei, care este coiniţiator pe acest tip de instrument”, a adăugat Predoiu.

Cazul femeii din Teleorman, ucisă de soţul său, care anterior reclamase că a fost violată, a determinat autorităţile să ia măsuri disciplinare şi de control. Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti implicaţi în dosar, inclusiv şase cu funcţii de conducere şi opt cu funcţii de execuţie.

De asemenea, Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a ordonat efectuarea cercetării disciplinare a procurorului de caz, invocând neglijenţă gravă în exercitarea funcţiei, şi a sesizat Ministerul Afacerilor Interne. Controlul vizează modul în care s-a derulat procedura legată de ordinul provizoriu de protecţie şi gestionarea dosarului penal pentru infracţiunea de viol.

Conform raportului Parchetului General, au fost identificate mai multe deficienţe: verificările sesizărilor la numărul de urgenţă 112 nu au fost realizate complet, leziunile vizibile ale victimei nu au fost atestate corespunzător în Formularul de evaluare a riscului, martorul agresiunii nu a fost audiat, iar nerespectarea ordinului de protecţie nu a generat măsuri corespunzătoare din partea poliţiei.