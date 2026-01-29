Legislația privind ordinul de protecție a trecut recent printr-o serie de modificări importante, menite să întărească protecția victimelor și să limiteze situațiile în care agresorii scapă de consecințe din cauza renunțării la judecată. În practică, una dintre cele mai frecvente probleme a fost faptul că victimele, aflate sub presiune emoțională sau amenințări, se răzgândeau după emiterea unui ordin provizoriu, lăsându-se din nou expuse riscului.

Prin Legea nr. 232/2025, intrată în vigoare la finalul anului trecut, statul își asumă un rol mai ferm în combaterea violenței domestice. Noile reguli restrâng posibilitatea renunțării la judecată în anumite situații, consolidează rolul procurorului și prevăd sancțiuni mai dure pentru recidiviști. Scopul este clar: protecția victimelor să nu mai depindă exclusiv de decizii luate sub frică sau constrângere.

Avocatul Claudiu Filipoiu explică ce aduc noile modificări legislative, ce nu s-a schimbat în procedura ordinului de protecție și care sunt efectele concrete așteptate în practică, inclusiv în contextul în care datele oficiale arată o scădere a faptelor de violență domestică.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Recent, în luna decembrie 2025, a intrat în vigoare Legea nr. 232/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003, care aduce unele schimbări semnificative în materia ordinului de protecție.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Una dintre principalele noutăți este dată de faptul că în cazurile în care cererea de emitere a ordinului de protecție vine de la procuror sau altă persoană acreditată, în numele victimei, aceasta din urmă nu mai poate renunța la judecarea cererii privind ordinul de protecție.

De asemenea, în cazul cel mai des întâlnit în practică, când ordinul de protecție provizoriu este înaintat de procuror instanței de judecată pentru emiterea unui ordin definitiv, victima nu mai poate renunța la judecată.

O altă noutate este dată de faptul că s-a introdus posibilitatea procurorului sau a altei persoane acreditate de a solicita un nou ordin de protecție, dacă starea de pericol subzistă (înainte de această modificare doar victima putea cere prelungirea ordinului).

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Da, dar doar pentru recidiviști: încălcarea ordinului rămâne sancționată cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, însă dacă persoana a mai încălcat anterior astfel de măsuri, limitele de pedeapsă se majorează cu jumătate.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Legea 232/2025 nu schimbă pașii procedurali în sine, dar sunt îmbunătățiri, legea clarificând unele aspecte care conduceau la interpretări diferite. Chiar și prin faptul că nu mai este posibilă renunțarea la judecată în cazurile în care cererea este formulată de procuror, se va ajunge la emiterea mai multor ordine de protecție, în practică victimele renunțând deseori la judecată după emiterea unui ordin provizoriu, dorind să se împace cu agresorul.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Nu, noile modificări nu aduc noutăți în această privință.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Având în vedere dimensiunea fenomenului violenței domestice în România, apreciem că ordinul de protecție este o măsură care și-a dovedit eficiența și care urmează să devină mai eficientă în următorii ani, devenind o măsură tot mai populară.

Inclusiv la nivel statistic există semnale pozitive, Poliția Română dând recent (în luna ianuarie 2026) un comunicat privind violența domestică și ordinele de protecție (https://politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/interventii-pentru-prevenirea-si-investigarea-violentei-domestice1768636482).

Conform precizărilor Poliției, la nivel național, anul trecut, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenței domestice a scăzut cu aprox. 16% față de perioada similară a anului 2024.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Dintre greșelile pe care le fac victimele, amintim:

întârzierea solicitării, lăsând să treacă mult timp de la data violențelor până la sesizarea autorităților, ceea ce conduce uneori la pierderea probelor sau lasă impresia că victima nu a perceput că s-ar afla într-o stare de pericol, aspect ce va fi avut în vedere și de instanță;

renunțarea la judecată din presiune sau frică, ajungând să se împace cu agresorul, ceea ce de multe ori se soldează cu noi violențe; în contextul noilor modificări legislative, începând cu anul 2026 aceste renunțări vor fi mult rare.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Victima trebuie să se adreseze de îndată autorităților competente: organelor de poliție, iar în cazuri grave și urgente putând apela și serviciul de urgență 112.

De asemenea, este recomandat ca victima să strângă și să păstreze probele încălcării: mesaje, apeluri, locație, martori, imagini, dacă există.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Probleme apar de regulă mai mult în aplicare decât în lege, din mai multe cauze:

lipsa de personal – de exemplu, Europol a semnalat acest lucru la nivelul anului 2024

(https://sindicateuropol.ro/nu-avem-suficienti-politisti-pentru-miile-de-ordine-de-protectie-provizorii-ce-urmeaza/);

noutatea reglementărilor și a procedurilor: ordinul de protecție față de alte persoane decât membrii familiei a fost instituit la nivelul anului 2024; la fel, monitorizarea prin dispozitiv electronic este și ea de dată relativ recentă;

fenomenul violenței domestice în România, care este din păcate de amploare.

Cu toate acestea, sunt motive de optimism în ceea ce privește ordinul de protecție, acesta devenind din ce în ce mai popular în rândul cetățenilor, iar poliția și instanțele au acumulat experiență cu privire la procedurile implicate, oferind un răspuns prompt.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Persoanele abuzate ar trebui să aibă încredere în autorități și în sistemul de justiție și să recurgă la ordinul de protecție.

În multe cazuri, calitatea vieții victimelor violenței domestice va fi îmbunătățită după emiterea ordinului de protecție, nu de puține ori victimele reușind cu ajutorul acestui instrument să iasă din relațiile abuzive și să înceapă o viață nouă.

Pe de altă parte, ordinul de protecție le poate chiar salva viața, existând cazuri când abuzurile se întețesc și au un deznodământ tragic.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Este important ca victimele să își cunoască drepturile, fiind astfel încurajate să recurgă la ajutorul necesar.

Este adevărat că în România încrederea în autorități nu este la cote înalte, dar din experiență vă pot confirma că în ceea ce privește această procedură a ordinului de protecție organismele implicate acționează profesionist și rapid.

De altfel, victimele nu au nimic de pierdut dacă solicită ordinul de protecție: nu sunt costuri pentru un astfel de demers, iar în cazul în care nu ar obține ordinul de protecție, măcar obțin efectul de a-i atrage atenția agresorului că sunt dispuse să meargă mai departe în a-și proteja drepturile și integritatea fizică.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Cu siguranță, mai ales în contextul în care noile modificări îngreunează renunțarea la judecată, astfel că vor exista ordine de protecție emise chiar dacă victimele se răzgândesc pe parcursul procedurii, în cazurile în care solicitarea vine de la procuror.