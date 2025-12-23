Inițiativa legislativă a fost adoptată cu 116 voturi „pentru”, un vot împotrivă și două abțineri. Propunerea a fost depusă de parlamentarii USR Cynthia Păun, Simona Spătaru, Oana Țoiu, Monica Berescu și Diana Buzoianu, alături de alți deputați și senatori din coaliția de guvernare, și are ca obiectiv principal protejarea victimelor violenței domestice și prevenirea repetării faptelor de violență.

Proiectul introduce trei măsuri considerate esențiale. În primul rând, autoritățile locale vor avea obligația de a lua legătura cu victimele imediat după emiterea unui ordin de protecție, dar și înainte de expirarea acestuia, pentru a le oferi sprijin, informații utile și îndrumare. În al doilea rând, agresorii vor fi obligați să urmeze consiliere psihologică, măsură menită să prevină repetarea comportamentelor violente. În al treilea rând, ordinul de protecție va fi prelungit automat în cazul persoanelor care au încălcat legea în ultimii cinci ani, pentru a asigura un nivel suplimentar de siguranță victimelor.

Inițiatorii proiectului subliniază că noile prevederi nu urmăresc doar sancționarea agresorilor, ci și prevenția, prin responsabilizarea acestora și prin schimbarea comportamentelor violente. Totodată, accentul este pus pe informarea și sprijinirea efectivă a victimelor, astfel încât acestea să nu rămână fără ajutor instituțional după emiterea ordinelor de protecție.

„Nu pretindem că vom opri violența peste noapte. Dar facem ceva esențial: întărim ordinele de protecție, ne asigurăm că victimele violenței domestice sunt informate și sprijinite real, iar agresorii sunt obligați să urmeze consiliere psihologică, pentru că prevenția începe cu asumare și cu schimbarea comportamentului”, a declarat senatorul USR Cynthia Păun, vicepreședintele Comisiei pentru familie si solidaritate socială din Senat.

Adoptarea inițiativei are loc în contextul în care statisticile arată o creștere a cazurilor de violență în familie. Datele oficiale indică faptul că, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, Poliția a emis 13.995 de ordine de protecție provizorii, dintre care 5.258 au fost transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. Aceste cifre evidențiază necesitatea unor măsuri mai ferme și a unui sprijin real pentru persoanele care încearcă să iasă din relații abuzive.

Senatul este prima cameră sesizată în acest proces legislativ. Inițiativa urmează să fie dezbătută și supusă votului final în Camera Deputaților, care are rolul de for decizional.