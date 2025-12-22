Violența domestică se află în centrul unui proiect de lege adoptat de Senat, care introduce o condiție suplimentară pentru persoanele împotriva cărora a fost emis un ordin de protecție, respectiv participarea obligatorie la ședințe de consiliere psihologică și/sau psihoterapie. Prima propoziție a proiectului clarifică faptul că această obligație se aplică pe întreaga durată a ordinului de protecție, fără excepții, și urmărește responsabilizarea agresorilor.

Actul normativ a fost adoptat luni, în plenul Senatului, cu o majoritate largă, fiind înregistrate 116 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și două abțineri. Rezultatul votului indică un consens politic semnificativ în ceea ce privește necesitatea consolidării instrumentelor de prevenire și combatere a violenței domestice, într-un context în care autoritățile caută soluții pentru reducerea recidivei.

Senatorii au aprobat raportul de admitere cu amendamente elaborat de Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul legislației privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice, cunoscută sub denumirea „România fără violență domestică”. Acest raport a stat la baza formei finale adoptate, care introduce obligații detaliate și mecanisme de control pentru respectarea lor.

Inițiativa legislativă a fost depusă de un grup de parlamentari de la USR, iar forma finală a proiectului a rezultat în urma amendamentelor aduse în Senat. Textul prevede că frecvența ședințelor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie va fi stabilită în funcție de circumstanțele fiecărui caz, însă nu poate fi mai mică de o ședință pe lună, pe toată durata ordinului de protecție.

Noua reglementare introduce, pe lângă participarea efectivă la consiliere, și o obligație de raportare lunară către Poliție, menită să permită verificarea respectării măsurilor impuse prin ordinul de protecție. Agresorii vor fi obligați să furnizeze informații autorităților cu privire la efectuarea fiecărei ședințe de consiliere psihologică și/sau psihoterapie, o dată pe lună.

Această prevedere este concepută pentru a crea un circuit clar al responsabilității, în care nu doar instanța, ci și structurile de ordine publică să poată urmări modul în care sunt respectate măsurile stabilite. În lipsa acestei raportări, aplicarea ordinelor de protecție ar rămâne, potrivit inițiatorilor, dificil de verificat în practică.

Textul adoptat subliniază că rolul Poliției nu este unul formal, ci unul activ, prin monitorizarea constantă a respectării obligațiilor. Prin acest mecanism, legiuitorul urmărește să reducă situațiile în care agresorii ignoră măsurile dispuse de instanță, fără consecințe imediate.

În acest context, autoritățile vor putea interveni mai rapid în cazul nerespectării obligațiilor, fie prin aplicarea sancțiunilor contravenționale, fie prin alte măsuri prevăzute de lege, în funcție de gravitatea abaterilor constatate.

Un element central al proiectului adoptat de Senat îl reprezintă introducerea unor sancțiuni financiare clare pentru cei care nu respectă obligația de a participa la consiliere. Înainte de citarea textului legal, este important de precizat că această sancțiune se aplică exclusiv persoanelor împotriva cărora a fost emis un ordin de protecție și care încalcă una dintre măsurile dispuse.

„Încălcarea de către o persoană împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a uneia dintre măsurile prevăzute (şedinţe de consiliere psihologică şi/sau psihoterapie, n.r.) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei”.

Amenda contravențională stabilită prin acest amendament este menită să descurajeze refuzul participării la consiliere și să sublinieze caracterul obligatoriu al măsurii. Intervalul sancțiunii financiare lasă autorităților posibilitatea de a adapta cuantumul amenzii în funcție de gravitatea faptei și de circumstanțele concrete ale fiecărui caz.

Proiectul de lege nu modifică doar Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, ci și Legea 26/2024 privind ordinul de protecție, consolidând astfel cadrul legal existent. Prin aceste completări, legiuitorul urmărește să creeze un sistem mai coerent și mai eficient de aplicare a măsurilor de protecție.

După adoptarea în Senat, propunerea legislativă urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Forma finală a legii va depinde de votul deputaților, însă direcția stabilită de Senat indică o abordare mai strictă în ceea ce privește monitorizarea agresorilor și respectarea ordinelor de protecție.